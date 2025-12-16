El hiperrealismo urbano de José Miguel Palacio llega al Museo de Historia de Madrid

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha inaugurado hoy, en el Museo de Historia de Madrid, la exposición Naturaleza de asfalto. Madrid hiperrealista, del artista José Miguel Palacio, una muestra que reúne 70 obras que invitan a descubrir la ciudad a través de pinturas y esculturas que revelan una mirada renovada sobre su esencia urbana.

La exposición, que se podrá visitar de forma gratuita hasta el 17 de junio, propone un recorrido por un Madrid reconocible y, al mismo tiempo, sorprendente, donde la ciudad se revela a través de escenas urbanas que ponen el foco tanto en la monumentalidad arquitectónica como en los gestos más cotidianos.

Entre las piezas más destacadas, se encuentra L’Infante Liberty, una escultura en la que el autor reflexiona sobre el concepto de libertad mediante la fusión de dos símbolos icónicos del arte universal: La Libertad iluminando al mundo, de Frédéric Auguste Bartholdi, y Las Meninas, de Diego Velázquez. Otra sección relevante de la muestra es la serie Papiroflexia, compuesta por 12 esculturas en bronce realizadas entre 1995 y 1997, cada una con una edición limitada de 200 ejemplares.

Cuatro salas para recorrer la experiencia madrileña

La exposición se articula en cuatro salas temáticas: Arquitectura urbana, Llegadas y partidas, La vida en la ciudad y De tiendas y ocio. Cada una ofrece una aproximación distinta a la experiencia de Madrid desde sus grandes escenarios urbanos hasta aquellos detalles que suelen pasar desapercibidos en la prisa diaria.

La muestra invita a mirar con nuevos ojos aquello que normalmente se da por sentado, a redescubrir la ciudad como un organismo vivo en el que cada esquina puede convertirse en escenario de algo inesperadamente natural. Imágenes a veces casi invisibles que recuerdan que, incluso entre el asfalto, la belleza encuentra la forma de manifestarse.

Hablar de hiperrealismo en Madrid cobra un sentido especial. Ciudad vibrante y llena de ritmo, ofrece escenarios tan diversos como la Gran Vía, los parques, los mercados y las escenas cotidianas que conforman su pulso urbano. Al entrar en la muestra, el bullicio de la ciudad parece transformarse en silencio.

La precisión técnica de las obras sitúa al visitante en una realidad que, en ocasiones, supera a la ficción. Naturaleza de asfalto. Madrid hiperrealista se puede visitar de martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas, en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de Historia de Madrid.