Jorge Drexler anuncia concierto en el Movistar Arena de Madrid

El artista Jorge Drexler anuncia concierto en Madrid, una nueva fecha enmarcada dentro de su próxima gira, en la que presentará su nuevo disco. Esta cita será el 26 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid.

Tras el éxito y reconocimiento de la gira de presentación de su último largo, “Tinta y Tiempo”, una gira que recorrió más de 35 países durante casi 3 años, Jorge Drexler regresará a los escenarios, con la expectación que siempre genera el uruguayo por saber cuáles serán sus próximos pasos artísticos. Con estas primeras fechas va marcando el camino de la gira de presentación de su nuevo proyecto.

El pasado 15 de septiembre el uruguayo publicó “El Fin y el medio”, con gran acogida por parte del público; y unos días más tarde, el artista obtuvo dos nominaciones a los Latin Grammy por “Desastres Fabulosos”, canción escrita junto Mateo Sujatovich de “Conociendo Rusia”, que resultó finalmente galardonada en la categoría de “Mejor Canción Pop/Rock”.

Las entradas para este concierto tan especial estarán disponibles mañana miércoles 17 de diciembre a las 12:00 horas en MovistarArena.es