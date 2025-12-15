Pillan in fraganti a un hombre mientras robaba en un comercio de Carabanchel

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón in fraganti cuando pretendía robar en un establecimiento por el método del alcantarillazo. Los hechos sucedieron la madrugada del pasado día 14 de diciembre en el distrito madrileño de Carabanchel.

Los agentes fueron alertados por un viandante que observó el cristal de este local fracturado. A la llegada de los indicativos policiales pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano, encontraron una alcantarilla y una cizalla de grandes dimensiones en el exterior, además de una bolsa de plástico conteniendo cerca de 2000 euros.

Tras realizar una requisa en el establecimiento, localizaron a un varón encaramado en un altillo, oculto tras unas cajas. En el exterior tenía aparcado un vehículo en el que se localizaron numerosos útiles usado habitualmente para la comisión de robos y dinero en efectivo, sin poder aclarar su procedencia.

Por tales hechos, se procedió a la detención de este individuo, de 43 años de edad y nacionalidad española, como presunto responsable de un delito de robo con fuerza, pasando posteriormente a disposición judicial.