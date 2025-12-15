El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha desvelado este lunes, 15 de diciembre, la creación de un abono de transporte único que permitirá la movilidad a lo largo de toda España. El anuncio ha tenido lugar durante la comparecencia de balance del año político.

Este nuevo título estará operativo previsiblemente a mediados de enero de 2026 y busca simplificar los desplazamientos interurbanos. El abono será válido para su uso en los servicios de Cercanías, los trayectos de media distancia y las rutas de autobuses estatales.

“Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque esto es ahorro para el bolsillo de muchas familias de nuestro país”, ha subrayado Sánchez en rueda de prensa por el balance de final del curso político antes de navidades.

Precio y vigencia del nuevo abono

La iniciativa forma parte de una ampliación de las ayudas al transporte ya existentes y establecerá dos tarifas diferenciadas:

Tarifa general: El coste será de 60 euros mensuales.

Tarifa joven: Los usuarios menores de 26 años disfrutarán de un precio reducido de 30 euros al mes.

El objetivo principal es «proporcionar un instrumento que facilite los viajes entre comunidades autónomas y alivie la carga económica de los usuarios».