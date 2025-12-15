Desalojada la Torre Repsol (‘Cuatro Torres’) de la Castellana (Madrid) por un incendio

Un pequeño incendio declarado en un transformador eléctrico ha obligado a desalojar la Torre Foster (también conocida como Torre Repsol, una de las ‘Cuatro Torres’) en el paseo de la Castellana de Madrid durante la mañana de este lunes, 15 de diciembre.

El suceso no ha dejado heridos ni personas intoxicadas, según ha confirmado Emergencias Madrid. El incidente se produjo aproximadamente a las 09:30 horas en la planta sótano de la estructura, ubicada en el parque empresarial de las Cuatro Torres (Castellana, 259).

Intervención y evacuación del edificio

Dotaciones de Bomberos de Madrid se desplazaron inmediatamente al lugar de los hechos y lograron extinguir rápidamente el foco del fuego. La activación de los protocolos de seguridad condujo a la evacuación completa de la torre. El personal fue desalojado del inmueble debido a la presencia de humo y la necesidad de interrumpir el suministro eléctrico de forma preventiva.

Una vez sofocadas las llamas, los bomberos trabajaron en las tareas de ventilación del humo. El personal de seguridad del edificio y los servicios de emergencia permanecen en el lugar a la espera de que se restablezca el suministro eléctrico y se confirme la seguridad para el retorno de los ocupantes a la torre.