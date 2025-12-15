Madrid renueva la app Mascomad para potenciar la adopción de gatos y perros

La Comunidad de Madrid ha renovado por completo la aplicación móvil Mascomad con el objetivo de potenciar la adopción de animales de compañía y ofrecer nuevos servicios a los dueños. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha visitado hoy el Centro Integral de Acogida de Animales autonómico (CIAAM), situado en Colmenar Viejo, que celebra su 20º aniversario.

Allí, ha conocido el funcionamiento de esta plataforma digital, disponible próximamente para dispositivos Android e IOS, que reúne en un único lugar toda la información actualizada de los centros públicos y privados adheridos al proyecto, así como los ejemplares disponibles en cada uno de ellos. De esta forma, todas las partes estarán conectadas para agilizar los trámites de la acogida.

Hasta ahora, la aplicación Mascomad disponía únicamente de una zona pública sobre los espacios donde poder adoptar en la región y se mostraban los perros y gatos disponibles para su acogida. Asimismo, incluía la normativa vigente y consejos en materia de cuidados y atención a los animales.

Tras la actualización, incluye también una zona privada para los usuarios en la que pueden publicar avisos de pérdida o aparición de sus animales de compañía, así como almacenar información sobre los mismos como la identificación o las vacunas. Además, dispone de un directorio de clínicas veterinarias, donde se podrá pedir cita a través de la propia app, y conecta con el Registro de Identificación de Animales de Compañía para conocer los que se encuentran registrados a nombre del usuario.

MÁS DE 9.000 ANIMALES ADOPTADOS GRACIAS AL CIAAM

La Comunidad de Madrid puso en marcha en octubre de 2005 el CIAAM con el objetivo de ayudar a los municipios de menos de 5.000 habitantes que carecieran de personal e instalaciones para prestar el servicio de recogida y adopción. También para reforzar y ampliar el número de espacios dedicados a la atención de los abandonos en la región.

En estos 20 años, este recurso autonómico ha conseguido un hogar a más de 9.000 animales de compañía: 6.061 perros y 2.955 gatos; e ingresado a 16.809 ejemplares, de los cuales 9.346 son canes y 7.463 felinos. Además, en los nueve primeros meses de este año, se han efectuado 130 adopciones: 61 perros y 69 gatos.

La instalación consta de 2.500 metros cuadrados de superficie, con una capacidad para acoger hasta 250 animales. Cuenta con un vehículo de recogida; un aula de formación; una zona de exposición de felinos en adopción; dos pabellones de oficinas; y tres naves para el alojamiento de animales. Todo ello está gestionado por 14 trabajadores, entre los cuales figuran veterinarios, auxiliares y peones.

El Ejecutivo autonómico destina anualmente casi medio millón de euros en este recurso, así como 1,8 millones a las entidades locales y organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a esta actividad. La red de centros de acogida de la Comunidad de Madrid está compuesta actualmente por 91 espacios: el CIAAM, 67 lugares municipales y 23 albergues.