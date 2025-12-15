Un hombre herido grave tras caer desde 15 metros en Chamartín (Madrid)

Un hombre de unos 49 años de edad ha resultado herido de gravedad esta mañana de lunes, 15 de diciembre, tras precipitarse desde una altura de unos 15 metros mientras instalaba placas solares en el tejado de un bloque de viviendas.

El accidente laboral ocurrió alrededor de las 11:30 horas en la calle Luis Cabrera, en el distrito de Chamartín. El trabajador cayó al patio interior del edificio. Según informó el SUMMA 112, durante la caída, varios tendederos que cruzaban el patio amortiguaron parcialmente el golpe, lo que ayudó a mitigar la gravedad del impacto.

Pese a ello, el hombre sufrió múltiples fracturas. Los efectivos sanitarios del SUMMA 112 estabilizaron al herido en el lugar y, posteriormente, lo trasladaron en estado grave al Hospital 12 de Octubre. La Policía Municipal de Madrid ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la caída.