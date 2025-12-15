Madrid, región española de régimen común con la menor deuda en el tercer trimestre

La Comunidad de Madrid ha registrado en el tercer trimestre de este año la menor deuda en relación al Producto Interior Bruto (PIB) de todas las regiones en España sin régimen especial. Así, los últimos datos publicados hoy por el Banco de España constatan el endeudamiento del 11,5%, 8,9 puntos por debajo de la media nacional, que alcanza el 20,4%.

Además, en los últimos doce meses, el descenso ha sido de 0,4 puntos, pasando del 11,9% al 11,5%. En comparación con el segundo trimestre de 2025, la reducción ha sido de siete décimas, siendo la ratio deuda/PIB tres décimas inferior a la del País Vasco, a pesar de que ésta goza de un concierto económico exclusivo.

Con respecto al resto de regiones, el endeudamiento de la Comunidad de Madrid es 17 puntos y 2,5 veces menor que el de Cataluña (28,4%) y Castilla-La Mancha (28,5%). En millones de euros, la cifra es 51.240 millones inferior a la catalana.

El control del gasto público es uno de los factores que han motivado el reconocimiento de las principales agencias de rating internacionales como S&P, Moody’s, Fitch y DBRS, que igualan la calificación crediticia de Madrid a la de España.