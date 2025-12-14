Nuevos cortes de luz afectan a Madrid y otros 24 municipios del 15 al 21 de diciembre (listado completo de calles aquí)

Iberdrola va a llevar a cabo, del 15 al 21 de diciembre, una serie de cortes en el suministro eléctrico, tanto en la ciudad de Madrid como en otros 24 municipios de la región, para poder realizar labores de mantenimiento y mejora de los diferentes elementos que componen la red (líneas, centros de transformación, subestaciones, etc.).

Tal y como señala i-DE, empresa distribuidora del Grupo Iberdrola, estos trabajos planificados «son imprescindibles para mejorar la calidad de servicio y garantizar la seguridad de las instalaciones.» Se informará con una antelación de mínimo 24 horas del inicio del corte de suministro a través de carteles que indiquen las horas previstas de inicio y fin del corte de suministro en los portales afectados por el mismo.

Concretamente en la ciudad de Madrid, más de un centenar de calles estarán afectadas (consultar listado completo aquí). También sufrirán cortes Alcobendas, Alcorcón, Berzosa del Lozoya, Boadilla del Monte, Cercedilla, Cervera de Buitrago, El Álamo, Fuenlabrada, Galapagar, Getafe, Las Rozas de Madrid, Leganés, Manzanares El Real, Pozuelo de Alarcón, Móstoles, Navalcarnero, Pelayos de la Presa, Puentes Viejas, Robledillo de la Jara, San Martín de Valdeiglesias, Torrejón de Ardoz, Torrelodones, Valdemanco y Villamanta. (consultar listado completo aquí).

Si el trabajo finaliza antes de la hora indicada, se restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. Por eso, desde Iberdrola piden que durante el periodo de corte se evite hacer labores de mantenimiento en la instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves.

En el caso de que en la vivienda resida alguna persona que necesite dispositivos médicos que requieran suministro eléctrico, el titular del contrato debe ponerse en contacto con i-DE a través del teléfono 900 171 171 o del correo electrónico contacto@i-de.es para que, en caso de que ocurra una avería o un corte programado, se avise e informe por teléfono lo más pronto que sea posible.