Interceptado en Madrid el primer alijo de pastillas de heroína en España

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Drug Enforcement Administration –DEA- y la Policía Nacional de Colombia, han interceptado, por primera vez, heroína en formato pastillas y han desarticulado una organización criminal encargada, presuntamente, de su introducción en nuestro país. Con la operación se ha interrumpido una nueva ruta, no utilizada hasta el momento, de introducción de heroína desde Colombia y han sido detenidas cinco personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, decretándose el ingreso en prisión de todos ellos.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, se inició sobre un histórico traficante de heroína conocido por los agentes. Las primeras averiguaciones pusieron de manifiesto sus reuniones, siempre en persona y en un lugar de su confianza, un restaurante de comida rápida ubicado en la ciudad de Madrid. No utilizaba teléfono móvil ni acudía nunca directamente a las citas sino que realizaba una o varias paradas para cerciorarse de que no le seguían y asegurar así su actividad delictiva.

Los agentes comprobaron que incluso utilizaba gafas de sol o lentes y gorras para ocultar su aspecto físico y evitar así ser reconocido en sus encuentros. Tampoco se desplazaba en su coche sino que lo hacía en transporte público o en vehículos de alquiler con conductor. Avanzada la investigación se pudo constatar que las reuniones eran cada vez más frecuentes y se logró identificar a otra persona.

Los investigadores comprobaron que se trataba de la primera vez que se detectaba esta nueva ruta de la heroína desde Colombia a nuestro país. Además, esta organización criminal estaba contratando a otras personas para que se encargasen de recibir la droga y se la entregasen a ellos mismos. Esto demostraba una alta profesionalidad ya que no querían que la sustancia estupefaciente estuviese en sus manos hasta que no se cerciorasen de que la policía no estaba rastreando los alijos.

Entrega de la droga a plena luz del día en el aparcamiento de un centro comercial

Una vez identificados y localizados los integrantes de este entramado se estableció un dispositivo policial que culminó el pasado mes de noviembre cuando se disponían a entregar 8 kilogramos de heroína en pastillas. Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día en el aparcamiento de un centro comercial de la ciudad de Madrid.

Finalmente se logró la detención de cinco personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables e los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública ingresando en prisión todos ellos. En los tres registros practicados en la capital madrileña se incautaron cinco terminales móviles, un vehículo y 100.000 USDT en un monedero virtual de la organización.