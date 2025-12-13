El Hospital 12 de Octubre, entre los mejores de España en Dermatología, Neumología y Urgencias según ‘Forbes’

El Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid es uno de los mejores centros sanitarios de España, según la reciente ‘Lista Forbes’ de hospitales por especialidades. Este reconocimiento destaca especialmente el liderazgo de los servicios de Dermatología, Neumología y Urgencias, por su excelencia en el diagnóstico, tratamiento y abordaje integral de enfermedades cutáneas y respiratorias de alta complejidad, así como su capacidad de respuesta en situaciones críticas.

Para elaborar esta clasificación, ‘Forbes’ ha analizado más de 700 hospitales públicos y privados del país, en base a distintos índices nacionales e internacionales, premios e hitos recientes en cada campo. El Servicio de Dermatología del Hospital 12 de Octubre es pionero en España en la aplicación de una terapia de Medicina Nuclear para el tratamiento del cáncer de piel no melanoma.

La técnica emplea una resina que incorpora un radiofármaco específico dirigido a esta patología oncológica, y se presenta como una alternativa eficaz para pacientes con características clínicas concretas que no pueden recibir las terapias convencionales. Esta especialidad ha recibido la certificación ‘Quantum’, un distintivo que reconoce la excelencia en la atención integral a pacientes con psoriasis y artritis psoriásica gracias al trabajo de la Unidad Multidisciplinar de Dermatología y Reumatología. Este reconocimiento está otorgado por la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA).

Por su parte, el Servicio de Neumología del Hospital 12 de Octubre destaca por su elevada capacidad de atención en procesos de alta complejidad y por el abordaje integral de enfermedades respiratorias como la EPOC, el asma grave, la fibrosis pulmonar o la apnea del sueño. Recientemente ha obtenido, por tercera vez, el premio TOP 20 al Área de Respiratorio en la categoría de hospitales con cirugía torácica, un reconocimiento concedido por los resultados obtenidos en la atención a patologías del aparato respiratorio en adultos, como la neumonía, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el cáncer de pulmón.

El listado de Forbes también posiciona al Hospital 12 de Octubre entre los tres mejores centros de España en el Área de Urgencias. Uno de los principales motivos por los que ha conseguido esta posición es por su capacidad para atender urgencias de alta complejidad y emergencias tiempo-dependientes, como Código Infarto, Código Ictus y Código Trauma, mediante protocolos coordinados con el SUMMA 112 y otros servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid.

Además, el año pasado se publicó el primer Manual de Atención al Trauma en Urgencias, que recoge el manejo de las principales patologías traumáticas y quirúrgicas abordadas en la atención inicial. Este documento se ha convertido en una referencia tanto para especialistas con experiencia como para médicos en formación que deseen adquirir o actualizar competencias y conocimientos en este tipo de lesiones.