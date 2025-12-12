Transportes estudiará carriles Bus-VAO en la A-1 al norte de Madrid

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 2,4 millones de euros (IVA incluido) la redacción del proyecto de trazado y construcción de la mejora de la seguridad vial y funcionalidad de la autovía A-1 entre San Agustín de Guadalix y la variante de El Molar. La actuación tendrá lugar entre los kilómetros 37,2 y 43,5.

Las actuaciones proyectadas, con un presupuesto estimado de 63 millones de euros (IVA incluido) tienen por objeto la mejora de funcionalidad y de la fluidez del tráfico en el tramo; lo que a su vez supondrá una mejora de las condiciones de seguridad y comodidad. Entre los kilómetros 37,200 y 40,200 las actuaciones consistirán en:

Modificación del trazado existente para mejorar la visibilidad y dotar a este tramo de una mejor seguridad y comodidad.

Ejecución de un tercer carril por sentido y vías complementarias unidireccionales de un solo carril en las márgenes de la autovía, hasta el p.k. 38+500 en la calzada derecha y hasta el p.k. 38+900 en la calzada izquierda.

Supresión de los accesos directos desde la autovía a propiedades privadas sustituyéndolos por accesos desde las vías complementarias laterales.

Entre los kilómetros 40,200 y 43,500 las actuaciones serán las siguientes:

Ampliación a tercer carril en el tronco de la autovía.

Ejecución de las siguientes estructuras: Paso superior en el p.k. 40+830 de 2 vanos, longitud de 50 m y anchura de 12 m. Paso inferior en el p.k. 39+380, con longitud de 28,80 m y anchura de 11,50 m. Pasarela en el p.k. 37+800 de celosía metálica con 3 vanos, longitud de 47,50 m y anchura de 2,50 m. Obra de drenaje transversal en el p.k. 39+000.



Además, se analizarán la necesidad y viabilidad, y, en su caso, promoverán las actuaciones necesarias para dotar a la vía de carriles de uso reservado o preferente para el transporte público colectivo y para vehículos de alta ocupación (Bus-VAO) o de emisiones nulas.