EMVS finaliza las obras de regeneración y renovación urbana en la Colonia de Vallecas

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), ha finalizado las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana realizadas recientemente en la Colonia de Vallecas, en el distrito de Puente de Vallecas.

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, acompañado del concejal del distrito, Ángel Niño, ha visitado esta mañana las obras de esta área de regeneración y renovación urbana (ARRU), en la que se están llevando a cabo diferentes actuaciones de rehabilitación con el fin de mejorar la accesibilidad, funcionalidad y movilidad de esta histórica zona residencial de Madrid.

El objetivo de estos trabajos ha sido facilitar el día a día de los vecinos a través de la mejora de los accesos y la renovación de las calles. En esta actuación, EMVS Madrid ha priorizado la renovación del pavimento en calles y zonas deportivas y de juegos, así como la sustitución del alumbrado público con instalación de nuevos puntos de luz led, riego y drenaje e instalación de nuevo mobiliario urbano. De igual modo, se ha procedido a la mejora de las zonas verdes a través de la reposición de vegetación.

Durante su visita, González ha subrayado la importancia de esta actuación de regeneración urbana que afecta a una superficie de 4.403 m2 y que ha permitido dotar a la zona de itinerarios más accesibles. Con estos trabajos, ha mejorado el paseo peatonal que, a su vez, es compartido por el carril bici, mejorando la accesibilidad y se han reordenado los aparcamientos existentes, consiguiendo 30 nuevas plazas de estacionamiento para vehículos. En esta línea, González ha señalado que “el compromiso y la prioridad del Ayuntamiento de Madrid y de la empresa municipal es mejorar la calidad de vida de los vecinos y facilitar la movilidad en uno de los barrios más consolidados de la capital”.

El coste total de estos trabajos es de 750.000 euros, de los cuales el Consistorio ha invertido 400.000 euros, mientras que los 350.000 euros restantes han sido financiados a través del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.