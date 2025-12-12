Segunda concentración vecinal por la reapertura del Polideportivo Daoiz y Velarde (Retiro)

Tras la multitudinaria concentración que tuvo lugar el pasado 30 de noviembre, colectivos vecinales, culturales y asociaciones de familias de centros escolares de Retiro impulsan una nueva protesta para este domingo, 14 de diciembre con el fin de exigir la reapertura inmediata del Polideportivo Daoiz y Velarde. Como la anterior, la concentración tendrá lugar a las 12:00 en la Plaza de Daoiz y Velarde.

Detrás, sin embargo, se encuentran muchas más entidades, lo que da fe de la extensión del malestar en el distrito por la clausura del equipamiento público. Las asociaciones vecinales Los Pinos de Retiro Sur y Retiro Norte, los colectivos Socias Activas del Centro de Mayores Pérez Galdós y Súbete a La Nave, la asociación Hacenderas y las asociaciones de familias del alumnado de los institutos Isabel la Católica, La Estrella y Montserrat y de los colegios San Isidro, Aguirre, Ciudad de Roma y José Calvo Sotelo convocan el acto del domingo. Para ello, han hecho público un comunicado que da cuenta de la importancia del polideportivo, “uno de los centros neurálgicos de nuestro barrio” que permite practicar deporte a todas las edades.

El Polideportivo Daoiz y Velarde existe gracias a la lucha vecinal. Los antiguos cuarteles sobre los que se asienta, construidos en 1861, fueron cedidos al Ayuntamiento en 1989, pero durante años las demandas del barrio para su uso fueron ignoradas. Entre 1990 y 2000, asociaciones y vecindario se movilizaron hasta lograr que se rehabilitara el espacio y se abrieran instalaciones deportivas y culturales para todos.

Hoy la historia «vuelve a repetirse». “Tras años de abandono y falta de mantenimiento, la Junta Municipal de Retiro ha cerrado el polideportivo sin previo aviso ni explicaciones claras. Primero fue el cierre en agosto, ahora una supuesta avería de agua caliente; siempre hay una excusa diferente”, se quejan los colectivos en su comunicado. “Mientras tanto -continúan-, otros espacios públicos y cercanos del distrito, como la Nave de Daoiz y Velarde con más de 7.000 m2, permanecen infrautilizados o reservados para eventos privados. Otro ejemplo de la mala gestión que sufre el distrito de Retiro en servicios públicos son los miles de mayores que siguen sin actividades en los centros de Mayores de nuestros barrios”, aseguran.

“El barrio no puede seguir perdiendo servicios esenciales. El polideportivo es un punto de encuentro, salud, convivencia y vida comunitaria. Su cierre injustificado es un nuevo ataque a los derechos que tanto costó conquistar”, apostillan, antes de reclamar su inmediata apertura.

“No permitamos la privatización de nuestros servicios y digamos no a un modelo de ciudad pensado para una minoría: un modelo de ciudad más orientado al turismo de alto nivel, a los grandes eventos y a la inversión especulativa que a garantizar derechos básicos en los barrios; derechos que nos hemos ganado con nuestros impuestos”, concluyen las asociaciones de Retiro en su comunicado.