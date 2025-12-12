A juicio un sargento del Ejército por intentar matar a tiros a su vecino en Villaverde

La Audiencia Provincial de Madrid acogerá el próximo martes, día 16, a las 10:00 horas en su Sección Tercera, el juicio por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa que tuvo lugar en el distrito de Villaverde, en el verano de 2024.

El acusado, identificado como J. C. S., mayor de edad y con la profesión de sargento del Ejército del Aire, se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de prisión por, presuntamente, disparar al menos dos veces contra su vecino, F. J. S., en el portal de su domicilio.

Discusión vecinal y dos disparos

Según las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas del 20 de julio de 2024 en el portal del inmueble situado en el número uno, portal D, de la calle Afecto de Madrid (Villaverde). El origen del altercado fue un conflicto de propiedad que J. C. S. mantenía con la víctima, F. J. S. El acusado se personó en el lugar portando un arma de fuego en una bandolera, la cual poseía legalmente dada su condición de militar.

Tras una discusión en el portal, el sargento supuestamente esgrimió el arma y apuntó a N. B., esposa de la víctima, quien había acudido en auxilio de su marido y que logró refugiarse en su vivienda al ver la pistola. Inmediatamente después, el acusado habría disparado el arma en al menos dos ocasiones, impactando en la cabeza de F. J. S. antes de huir del lugar.

Graves lesiones y secuelas irreversibles

F. J. S. fue trasladado de urgencia al Hospital 12 de Octubre. La rápida actuación de su esposa y vecinos habría sido crucial para impedir el resultado letal presuntamente buscado por el agresor. La víctima sufrió heridas de extrema gravedad, incluyendo fracturas en la región mandibular y del hueso temporal, contusión parenquimatosa cerebral y compromiso de la vía aérea. Tras 30 días de hospitalización, F. J. S. tardó 166 días en curar de las lesiones sufridas.

Como secuelas, la víctima padece una hipoacusia profunda (pérdida prácticamente total de audición) en el oído izquierdo debido a la fractura de Peñasco, además de las secuelas derivadas del material de osteosíntesis insertado en la mandíbula y un perjuicio estético moderado.

Delito de homicidio en grado de tentativa

El Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de homicidio en grado de tentativa y aprecia la circunstancia agravante de abuso de superioridad. Las penas solicitadas son:

Pena de Prisión: 8 años.

8 años. Prohibición de Aproximación y Comunicación: 9 años y 2 meses (a menos de 500 metros).

9 años y 2 meses (a menos de 500 metros). Inhabilitación Especial: Para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de cualquier profesión que conlleve el uso de armas durante el tiempo de la condena.

En concepto de Responsabilidad Civil, la Fiscalía solicita que J. C. S. indemnice a F. J. S. con un total de 44.811 euros por las lesiones y las secuelas permanentes.

Desaparición del arma

El día posterior a los hechos, el 21 de julio, J. C. S. fue identificado en la zona del Templo de Debod y Parque del Oeste, portando munición y el armazón de una pistola. Sin embargo, no se encontraron las piezas del arma que hubiesen permitido un estudio balístico completo. El acusado se encuentra en prisión provisional desde el 26 de julio de 2024.

El Fiscal ha solicitado que, debido a la situación de prisión provisional, el juicio oral se celebre a la mayor brevedad y ha requerido a la víctima que manifieste si desea ser notificada de cualquier resolución que pueda suponer la puesta en libertad del acusado durante el trámite de ejecución de la pena.