El Gobierno de Almeida aprueba una amortización anticipada de deuda de 483 millones de euros

La Junta de Gobierno extraordinaria celebrada este viernes, 12 de diciembre, ha aprobado la amortización anticipada parcial de la deuda del Ayuntamiento de Madrid por importe de 483.143.470 euros, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 y en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Una medida que permitirá amortizar parcialmente el préstamo sindicado a tipo de interés variable que se formalizó el 21 de octubre de 2011, procedente de la subrogación del Ayuntamiento de Madrid en la deuda financiera de Madrid Calle 30, S.A. y que se hará con cargo al remanente de tesorería del año 2024.

Esta amortización se ha visto condicionada por la decisión del Ministerio de Hacienda de aprobar el Real Decreto-ley 15/2025 este jueves, «de manera que, hasta ahora, ha generado falsas expectativas sobre las posibilidades que las entidades locales tienen de realizar inversiones en vivienda o en proyectos transformadores de inversión al destinar el superávit obtenido en 2024 a otros proyectos que no sean la amortización anticipada de deuda», tal y como ha destacado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Una vez realizada esta amortización anticipada, la deuda viva del Ayuntamiento de Madrid se situará en 1.542,6 millones de euros a 31 de diciembre de 2025, frente a los 1.943 millones de euros que tenía a 31 de diciembre de 2024, la cifra más baja de deuda de los últimos 20 años. La deuda por habitante en Madrid se situará a final de este ejercicio en 451 euros, mientras que la deuda por habitante que soporta cada ciudadano español procedente de la Administración del Estado era de 31.851 euros a 30 de junio de 2025, último dato publicado por el Banco de España, es decir, 70 veces más.

Si se mide en términos de PIB, la deuda viva a 31 de diciembre de 2025 sobre el PIB se situará en el 0,73 %, mientras que la deuda de la Administración del Estado suponía a 30 de junio de 2025, más del 95 % del PIB nacional y la del total de comunidades autónomas, el 21 % del PIB. Asimismo, el ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes liquidados consolidados se situará en el 26,34 % a final de 2025, muy lejos del 75 % que marca la legislación de las entidades locales.

Por otra parte, cuando José Luis Martínez-Almeida llegó a la Alcaldía de Madrid, en junio de 2019, la deuda del Ayuntamiento de Madrid se situaba en 2.689 millones de euros, es decir, en sus dos mandatos, hasta el próximo 31 de diciembre, la deuda se habrá reducido en 1.146 millones de euros, a pesar de estar suspendidas las reglas fiscales entre 2020 y 2024. La operación de amortización anticipada no tiene coste financiero adicional y supondrá un ahorro de intereses a pagar a partir del ejercicio 2026 y hasta el vencimiento final de este préstamo que es el 31 de diciembre de 2030.