Próxima parada, la Navidad: los pequeños pacientes del Marañón hacen un viaje especial para ver las luces de Madrid en EMT

Un grupo de pequeños pacientes del Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón, centro público de la Comunidad de Madrid, ha podido disfrutar un año más de un recorrido muy especial por las calles del centro de Madrid para contemplar las luces de Navidad. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha puesto a disposición del hospital dos autobuses para que más de 50 niños, acompañados de sus familias, enfermeras y pediatras, vivieran una tarde festiva fuera del entorno sanitario.

La mayoría de estos menores acude al hospital de manera periódica para recibir tratamiento de diálisis o para el control de patologías crónicas. A ellos se han sumado pacientes de Cardiología, Oncología y Pediatría que, junto al equipo sanitario desplazado, han podido realizar esta actividad con todas las garantías de seguridad.

Dado que muchos de estos niños presentan inmunodepresión o requieren cuidados especiales, disponer de un transporte reservado exclusivamente para ellos supone una oportunidad única para disfrutar de un plan navideño sin riesgos añadidos. El apoyo de familiares y profesionales del hospital ha reforzado la tranquilidad de los pequeños durante el trayecto y ha convertido esta salida en una experiencia plenamente accesible y segura.

La iniciativa, que cumple su tercera edición, se ha convertido en todo un acontecimiento para los pacientes del Hospital Materno-Infantil y el personal del centro, que cada año esperan con emoción e ilusión esta fecha. Esta acción nació hace del sueño de Razvan, paciente de Hemodiálisis de 10 años y apasionado de los autobuses, que no ha querido faltar a la cita.

Juegos y canciones a bordo

Durante el recorrido, los niños han podido ver la decoración navideña de vías tan emblemáticas como la Gran Vía, la calle Alcalá, O’Donnell o Goya. Además, los jóvenes pasajeros han disfrutado y reído junto a los payasos de la asociación Saniclown, que han propuesto juegos y canciones a lo largo de especial itinerario. Al finalizar el viaje, la EMT sorprendió a todos los menores con regalos navideños que recibieron con entusiasmo y agradecimiento por parte de sus familias.