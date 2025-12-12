Las iglesias de Villaverde se llenan de música por Navidad

Villaverde se convierte en Navidad en un gran escenario musical. Más allá de la programación navideña que lleva espectáculos a los centros culturales y al aire libre, las iglesias del distrito vuelven a abrir sus puertas para acoger una programación que mezcla góspel, corales y villancicos. El ciclo ‘Música en las Iglesias 2025’ invita a todos a vivir la Navidad en los templos emblemáticos de Villaverde.

Este programa navideño propone una serie de conciertos gratuitos para todos los gustos. La programación se inaugura el 12 de diciembre con un concierto de música navideña a cargo de Cámara Escarlata en la Iglesia de San Mateo, marcando el inicio de un calendario que se prolongará hasta el 27 de diciembre.

El Encuentro entre corales programado para el 19 de diciembre, en la Iglesia de María Madre del Amor Hermoso, reunirá a tres corales en el distrito. La Orquesta Camerata Lírica ofrecerá el Concierto de Navidad en la Iglesia de San Andrés Apóstol el 20 de diciembre, mientras que los vecinos podrán disfrutar de El Mesías, interpretado por el Coro Villa y Corte de Madrid y solistas de Camerata Lírica de España en la Iglesia de San Clemente Romano, el 22 de diciembre.

La música continúa incluso después de Navidad: el 26 de diciembre, el Ensamble y Musicantes ofrecerán villancicos tradicionales en la Iglesia de San Pedro Nolasco, y el ciclo culminará con un concierto de villancicos internacionales interpretados por el Coro Femenino ARSYS el 27 de diciembre en la Iglesia de San Jaime Apóstol.

Este festival musical en las parroquias no solo ofrece al público conciertos de alto nivel, sino que también invita a redescubrir espacios del distrito.

Listado completo de conciertos