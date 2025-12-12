Bomberos exigen el cese del director de Emergencias de Ayuso por la «gestión insostenible» de la crisis de gripe aviar

La representación sindical de los Bomberos de la Comunidad de Madrid ha solicitado el cese inmediato de Pablo Cristóbal Mayoral, Director General de Emergencias, ante lo que califican como una gestión que ha colapsado la operatividad del cuerpo y que se ha vuelto «insostenible en la actualidad». La demanda de CSIF Madrid y el Sindicato de Bomberos se centra especialmente en la «lamentable gestión» de la crisis sanitaria generada por la reciente mortandad de aves.

Los profesionales de emergencias denuncian la total ausencia de comunicación oficial sobre el riesgo biológico derivado de la posible Gripe Aviar. La nota emitida subraya que, debido a la falta de directrices, los trabajadores y sus familias aún desconocen si han estado expuestos a un riesgo biológico bajo o elevado, o si deben seguir algún tipo de medida preventiva y terapéutica. Critican que no se haya emitido «ni una triste nota interna» al respecto.

Denuncia de abandono y falta de capacidad

La solicitud de cese se apoya en la percepción de que el Cuerpo de Bomberos está abandonado, lo que consideran «peligroso» en un servicio esencial. La representación de CSIF Madrid y el Sindicato de Bomberos argumenta que la situación actual es el resultado de una gestión que ha ido empeorando progresivamente durante meses.

Entre los puntos de crítica, se señala la falta de capacidad del Director General para solucionar problemas operativos y su supuesta inclinación a «solucionar conflictos que ha creado y que anteriormente no existían».

El texto menciona otros ejemplos de mala praxis, como la incapacidad para desarrollar el actual acuerdo del Cuerpo de Bomberos, la puesta en peligro de la formación de los 267 bomberos de nuevo ingreso, y la ausencia de una estructura administrativa para las áreas técnicas.

Los bomberos concluyen exigiendo el cese inmediato de Pablo Cristóbal Mayoral por una cuestión de «coherencia y honestidad», y advierten que utilizarán «todas las herramientas» a su disposición para luchar por ello.