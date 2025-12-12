Piden 4 años de cárcel para un pastor evangélico de Madrid por desfalcar medio millón de euros

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará un juicio el próximo martes, día 16 de diciembre, a las 10:00 horas en la Sección 15 contra el ex-pastor evangélico T. G. M., acusado de un delito continuado de apropiación indebida agravada que asciende a 516.271,83 euros en perjuicio de su propia comunidad religiosa.

El acusado, nacido en 1951 y sin antecedentes penales, era el Pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de la Sierra Oeste. La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión y el pago de una multa diaria por diez meses.

El desfalco y el uso de fondos

Según el escrito de acusación, T. G. M. se habría aprovechado de su condición de autorizado para disponer de la cuenta corriente de la entidad religiosa, abierta en una sucursal de BANKIA ubicada en la Calle Chapinería, número 5, de Madrid.

Presuntamente, entre los años 2016 y 2018, el acusado transfirió un total de 516.271,83 euros en diversas cantidades desde la cuenta de la Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste a su cuenta particular. Los fondos, provenientes de donaciones y ofrendas de los fieles, fueron transferidos bajo conceptos diversos como «Donativo de los M.», «Ofrenda para Tomás» o «Nómina liquidación», a pesar de que el acusado nunca tuvo nómina oficial por parte de la entidad.

La Fiscalía subraya que el pastor habría utilizado parte de este dinero para fines personales, como la compra de un coche a su nombre y la entrega de parte de las cantidades a su hijo, E. G. A., para la adquisición de una vivienda en Boadilla del Monte.

Falta de conocimiento y petición de indemnización

Los miembros y hermanos de la Iglesia no tuvieron conocimiento del destino que el Pastor T. G. M. estaba dando a las donaciones hasta el año 2020. El desfalco finalizó en diciembre de 2017, cuando el acusado canceló su cuenta bancaria. El Ministerio Fiscal, que dirige la acusación desde el Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, considera los hechos constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida agravada.

Además de la pena de prisión, se pide que T. G. M. indemnice a la entidad religiosa Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste en la persona de su representante legal con la cantidad exacta de lo desfalcado: 516.271,83 euros, más los intereses legales correspondientes. El Fiscal también ha solicitado la apertura inmediata de una pieza separada de responsabilidad civil para asegurar el resarcimiento económico de la entidad.