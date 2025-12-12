El emblemático edificio Metrópolis anuncia su reapertura como club privado de lujo

El emblemático edificio Metrópolis inicia una nueva era y se convierte en uno de los estrenos más esperados de la capital. Y es que el 21 de enero de 2026 Metrópolis renace convertido en Club Metrópolis, el nuevo proyecto del Grupo Paraguas, concebido como un club privado internacional que redefine la hospitalidad y el arte de vivir Madrid. Su apertura se producirá exactamente 115 años después de la fecha de su inauguración, en 1911.

Tras más de cinco años de trabajo, esta joya arquitectónica de la ciudad, en la confluencia de la Gran Vía y la calle Alcalá albergará un club privado, un hotel boutique de 19 habitaciones y siete espacios gastronómicos que conforman uno de los destinos más singulares de la ciudad.

La expectación generada por Club Metrópolis ha provocado que antes de la apertura al público, el cupo de las solicitudes de membresías esté cubierto y ya se haya activado la lista de espera. El deseo de formar parte de la comunidad internacional de Club Metrópolis es indiscutible. Con su exquisita manera de entender la hospitalidad, el objetivo del club es liderar el circuito internacional de espacios privados de referencia -de Londres a Nueva York- con el inconfundible sello del Grupo Paraguas.

Club Metrópolis es mucho más que un espacio; es un homenaje a la belleza, la cultura y la vida compartida. Con esta apertura, el Grupo Paraguas -fundado por Marta Seco y Sandro Silva– consolida su liderazgo en la nueva hospitalidad internacional, llevando su pasión por el detalle, la excelencia y la autenticidad a uno de los edificios más fotografiados de Madrid. El edificio Metrópolis, inaugurado en enero de 1911, destaca por su emblemática cúpula coronada por la Victoria Alada, símbolo del skyline de la ciudad.