Malasaña se manifiesta este sábado por su centro de salud: «¡Queremos un centro, no promesas!»

Con el lema “¡Queremos un centro, no promesas!”, la Asociación Vecinal Maravillas convoca una nueva concentración este sábado 13 de diciembre a las 12:30 en la plaza del Dos de Mayo de Madrid para pedir la apertura de un centro de salud digno para Malasaña. El colectivo considera insuficiente la partida de 2.280.000 euros que la Comunidad de Madrid ha incluido en su proyecto de Presupuestos de 2026 para la construcción de los centros de salud Palma Norte-Universidad (Masalaña) y Villaamil (Tetuán).

El 29 de noviembre, siguiendo el llamamiento de la Asociación Vecinal Maravillas, más de cien personas se manifestaron en la Plaza del Dos de Mayo al grito de “¡Queremos un centro, no promesas!” “¡Dignidad para Maravillas!” Mostraban de esta forma su desconfianza ante el reciente anuncio de la Comunidad de Madrid de construir el nuevo centro de salud Palma Norte-Universidad, comprometido desde hace años por los gobiernos de Ayuso y Almeida y aplazado una y otra vez.

La Comunidad de Madrid ha incluido en su proyecto de Presupuestos Generales de 2026 una partida para el proyecto de Malasaña, 2.280.000 euros que sin embargo no serán destinados íntegramente a la construcción del centro de salud ya que deberán compartirse con la puesta en marcha de otro centro de salud en Villaamil, en el distrito de Tetuán. La Consejería de Sanidad no ha especificado cuánto corresponde a cada uno.

Esta «falta de concreción, junto al carácter claramente insuficiente de la cantidad presupuestada», han apuntalado la desconfianza vecinal hacia la nueva declaración de intenciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ha anunciado el inicio de las obras para agosto de 2026.

El largo historial de promesas incumplidas se remonta a 2019, cuando la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid firmaron un convenio para construir la nueva dotación en un solar de la calle de Antonio Grilo —muy próximo a la Gran Vía— y poner fin a la precariedad de la atención sanitaria que se presta desde hace décadas en dos pequeños locales alquilados de las calles Palma y Norte. Ante esta situación, la Asociación Vecinal Maravillas convoca una nueva concentración “por un centro de salud digno! el próximo 13 de diciembre a las 12.30 en la Plaza del Dos de Mayo.