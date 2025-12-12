21 DISTRITOS celebra la pluralidad cultural con una nueva edición del festival ‘Multiculturas’

21 DISTRITOS, el programa de dinamización cultural del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, presenta la cuarta edición de Multiculturas, un festival que ensalza la riqueza y pluralidad cultural de diversas comunidades. Del 12 al 15 de diciembre, el público disfrutará de una programación diversa y de acceso libre, dirigida a todas las edades: música en directo, propuestas de participación ciudadana, experiencias de realidad virtual y encuentros culturales.

El viernes, 12 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, el Centro Cultural Eduardo Úrculo (Tetuán) abrirá sus puertas con El gran potaje sonoro de Madrid. Se trata de una actividad participativa de Chico-Trópico en su Centro Organizado de Sonido Ambulante, La C.O.S.A, que invita a una grabación colectiva con música propuesta por el público e inspirada en sus lugares de origen.

También podrá experimentarse la instalación interactiva de realidad virtual The Machine To Be Another, de BeAnotherLab, que permitirá a los asistentes verse a sí mismos en un cuerpo diferente mientras se mueven e interactúan con el entorno. Se trata de fomentar así la empatía entre personas de distintos contextos sociales y culturales.

A las 19:00 h, el reconocido artista de origen pastún (Pakistán), Muhammad Zahid, ofrecerá una interpretación en vivo de melodías pastunes ejecutadas únicamente con el rabab, instrumento tradicional de cuerda, creando una experiencia íntima y auténtica de la tradición musical de la región. En colaboración con la Embajada de Pakistán, será una oportunidad para acercarse a la música folclórica, tradicional y sufí pakistaní.

A las 20:00 h, el virtuoso de la kora, Momi Maiga, fusionará con su espectáculo Kairo los sonidos de África Occidental con géneros como el flamenco, la música clásica europea y el Mediterráneo.

El sábado, 13 de diciembre, el festival retomará su programación a las 17:00 h con las experiencias participativas La C.O.S.A y The Machine To Be Another. A las 19:00 h se sumará Carina Carriqueo, cantante, divulgadora y compositora especializada en los estilos tradicionales y en la lengua mapuche (Argentina/Chile). Acompañada por su kultrüm, un tambor ceremonial de cuero y madera, compartirá una propuesta íntima y profunda, con la colaboración de INAMU –Instituto Nacional de la Música en Argentina–.

Ya a las 20:00 h, tras una intensa gira por Europa y Norteamérica, la banda catalana Balkan Paradise Orchestra llegará a Madrid para poner el broche final en ‘Multiculturas’ a este recorrido internacional. Su energía desbordante y su inconfundible mezcla de sonidos harán vibrar el escenario con Néctar, un espectáculo inspirado en el universo de las abejas que celebra el trabajo en equipo, el esfuerzo compartido y las ganas de vivir con intensidad y sin complejos.

Como cierre del festival, el lunes 15 de diciembre, a las 19:00 h, tendrá lugar un encuentro musical con Niño de Elche en una nueva edición del ciclo Charlas con Altura, en el Faro de Moncloa (Moncloa-Aravaca). Bajo el título Canto Cósmico, el artista rendirá un homenaje al poeta, escultor y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal en el centenario de su nacimiento

‘Multiculturas’ ofrece así una programación que no solo invita al disfrute artístico, sino que también fomenta el encuentro, el diálogo intercultural y la participación ciudadana.