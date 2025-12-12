Ayuso presenta un plan de 40 millones de euros para consolidar a Madrid como capital global de la producción audiovisual

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy el Plan Estratégico de la Industria Audiovisual, dotado con más de 40 millones de euros para el periodo 2026/29 y orientado a mejorar la competitividad y la proyección internacional del sector madrileño, fomentar su crecimiento y reforzar su peso en la economía regional mediante la consolidación de la región como un polo de producción de referencia mundial.

“La Comunidad de Madrid es el lugar perfecto para invertir en rodajes cinematográficos, series, animación o desarrollo de videojuegos”, ha enfatizado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha destacado la calidad y variedad de la formación de los profesionales, las infraestructuras de primer nivel y los centros de producción y postproducción, todo ello con una alta concentración de proveedores “a menos de una hora de distancia entre sí”.

Díaz Ayuso Madrid ha recordado que la región es un “plató histórico de la gran pantalla”, con producciones como Por un puñado de dólares, Doctor Zhivago o Espartaco, y escenario de series internacionales como Élite, La casa de papel, o la próxima película de Woody Allen que “se va a rodar íntegramente en nuestra región y llevará el nombre de Madrid en el título”.

En su visita a Madrid Content City, el mayor hub de esta actividad en la Unión Europea situado en Tres Cantos, la presidenta ha explicado que el Plan se articula en torno a cinco ejes, veinte líneas de trabajo y 45 medidas, y ha sido elaborado en coordinación con distintas áreas del Gobierno regional por la oficina de rodajes Film Madrid Region, con la participación del Clúster Audiovisual de Madrid.

El primer eje se centra en reforzar la competitividad de la industria mediante un aumento de las ayudas, nuevas herramientas que faciliten el acceso a la financiación y el impulso a la adquisición de infraestructuras y medios productivos.

En este marco, el Ejecutivo autonómico incrementará en más de 3 millones de euros, hasta alcanzar casi 6 millones, las subvenciones destinadas a la producción de largometrajes y cortometrajes, el desarrollo de proyectos audiovisuales y la creación de videojuegos, contribuyendo así al crecimiento del sector y al respaldo del talento creativo, especialmente el más joven.

Dentro del segundo eje, sobre internacionalización y atracción de inversiones, se prevé un programa junto Invest in Madrid, así como una mayor presencia de la región en festivales y encuentros profesionales tanto nacionales como de ámbito global. Asimismo, se impulsarán eventos internacionales, como Iberseries Platino Industria y Ventana Madrid.

El tercer eje destaca el talento y la innovación, promoviendo la formación especializada, el apoyo a laboratorios de innovación y el desarrollo de propuestas de alfabetización audiovisual en colaboración con la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), además de la organización de charlas y actividades formativas junto al Clúster Audiovisual para reforzar la cualificación profesional.

Promover y reconocer el valor de la cultura

El cuarto eje tiene como objetivo difundir y poner en valor la cultura y la creación audiovisual. Para ello, se desarrollarán iniciativas dirigidas a todos los madrileños, como la tradicional Semana del Cortometraje o un nuevo programa de cinematográfico en los municipios de la región. También se reconoce el papel de los grandes premios como los Platino del Cine Iberoamericano.

Por último, el plan apuesta por consolidar un modelo de cogobernanza que garantice la participación del ecosistema madrileño, en colaboración con el Clúster Audiovisual de Madrid. Asimismo, prevé la puesta en marcha de un monitor sectorial que genere informes y datos para analizar la evolución de esta actividad en los próximos años.

El audiovisual es la industria creativa que más contribuye al producto interior bruto de la Comunidad de Madrid, consolidada como principal polo de producción audiovisual del mundo hispano y el sur de Europa. El sector, que reúne a más de 3.500 empresas, aporta alrededor del 2,6% del PIB de la región, con una contribución económica directa de 2.300 millones de euros, y un impacto total que alcanza los 7.200 millones. Su peso en el empleo también es significativo, ya que sostiene el 2,8% del mercado laboral: emplea directamente a 30.000 trabajadores, y ayuda a mantener más de 100.000 puestos de trabajos.