Cortada la Línea 6 de Metro de Madrid por más de dos horas (12/12)

El servicio de la Línea 6 de Metro de Madrid ha quedado parcialmente interrumpido, en ambos sentidos, esta mañana de viernes, 12 de diciembre, desde las 08:50 horas, en plena hora punta. Hay varias estaciones afectadas y se estima un corte del servicio de «más de 2 horas».

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte entre Carpetana y Plaza Elíptica se ha debido a una «incidencia en las instalaciones» y el tiempo de solución inicial de dicha incidencia ha sido de «más de 30 minutos», no dándose más explicaciones. Sin embargo, a las 09:00 horas el tiempo estimado de solución ha pasado a ser de «más de 1 hora» y a las 09:30 horas ha pasado a ser de «más de 2 horas». Por tanto, el servicio no será restablecido hasta, al menos, las 11:30 horas de este viernes.

Según ha podido saber GACETÍN MADRID, se trataría de un fallo en la catenaria de compleja solución. Aunque la incidencia en la Línea 6 de Metro de Madrid solo ha afectado al servicio en las estaciones de Carpetana, Oporto, Opañel y Plaza Elíptica, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras. El autobús 55 de la EMT de Madrid realiza ese trayecto.

La línea 6 de Metro

La línea 6 es, junto a la línea 12, una de las dos líneas circulares del Metro de Madrid. Cumple la función de vertebración del sistema, facilitando los traslados entre destinos periféricos y evitando la radialidad que causaría su ausencia. Está constituida por 28 estaciones con andenes de 115 metros, unidas por 23,472 km de vías en túnel de gálibo ancho.

Permite trasbordar dos veces a todas las líneas de la red (tres veces en el caso de las líneas 3 y 4) con la excepción de las líneas 8 y 11, que parten de la circular y no se internan en ella, y de las periféricas (como la línea 12 y las líneas de Metro Ligero).