Un joven motorista pierde un brazo tras accidentarse en la A-42 (Madrid)

Un joven de 23 años de edad ha resultado herido de extrema gravedad la madtugada de este sábado, 13 de diciembre, después de haber sufrido un accidente de moto cuando circulaba a la altura del kilómetro 10 de la carretera A-42, en sentido entrada a Madrid.

Los equipos de emergencia de SAMUR-Protección Civil han intervenido en el lugar para atender al motorista. Han estabilizado al paciente, quien presentaba lesiones múltiples y complejas, antes de proceder a su traslado hospitalario.

Las lesiones que el joven ha sufrido a raíz del accidente incluían una am putación del miembro superior izquierdo, una lesión semicatastrófica en el miembro inferior derecho, y una fractura a nivel de fémur del miembro inferior izquierdo.

Finalmente ha sido trasladado al Hospital Universitario La Paz en estado muy grave, aunque ha permanecido hemodinámicamente estable durante el proceso. El traslado a La Paz ha sido motivado por la posibilidad de realizar un reimplante del miembro superior amputado.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico han realizado el atestado correspondiente en el lugar del suceso y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este nuevo accidente de moto en Madrid. Al parecer no ha habido más vehículos implicados.