El Cañaveral se manifiesta este sábado para reclamar la construcción de un centro de salud

Tercera protesta impulsada por la Asociación Vecinal El Cañaveral Avanza (AVECA) dentro de su campaña «Seis meses, seis motivos». Tras la marcha que tuvo lugar el 25 de octubre para reclamar servicios para este barrio de Vicálvaro, y la que se celebró el 2 de noviembre para demandar equipamientos educativos, este mes le toca el turno a la sanidad pública.

La entidad ha convocado una manifestación para este sábado 13 de diciembre que a las 11:30 se iniciará en la calle Tolerancia, 31, ante la parcela reservada por la Comunidad de Madrid para construir el centro de salud que el barrio reclama desde hace años. Como la anterior, la protesta cuenta con el apoyo de la Asociación Vecinal El Cañaveral, la Plataforma Vicálvaro por lo Público, Vicus Albus, Resistiremos Vicálvaro, Asociación DAVD-DAI, la Asociación Vecinal de Vicálvaro, el Club Ajedrez Valdebernardo, la Asociación Vecinal de Valdebernardo AFUVEVA y la Asociación Feminista las Vikalvaradas.

“La sanidad pública es un pilar esencial para cualquier barrio que aspire a vivir con dignidad, y el nuestro no es menos. Reclamamos los mismos plazos, la misma urgencia y la misma voluntad política que se ha demostrado con la tramitación del centro de acogida. Porque cuando se quiere, se puede. Y la salud de un barrio debería ser siempre una prioridad”, arranca el comunicado que AVECA ha elaborado con ocasión de la manifestación.

Y es que a pesar de que el desarrollo cuenta ya con más de 23.000 personas censadas, El Cañaveral carece aún de centro de salud público, y el Gobierno regional «no parece tener ninguna prisa en corregir esta carencia». Según sus previsiones, no construirá el centro de salud del barrio hasta la próxima legislatura.

Mientras tanto, los vecinos del barrio se ven obligados a desplazarse más de 6 km si necesitan recibir atención primaria y pediátrica. Su población es atendida en dos centros de salud, el CS Villablanca, que se encuentra a 6,2 km, y el CS de Artilleros, a 8,2 kilómetros, y a menudo una misma familia está repartida en los dos centros: los adultos tienen el médico de familia en el primero, mientras los menores acuden al pediatra en el segundo. Ambos centros se encuentran sobrecargados. Ante esta situación, AVECA reclama las siguientes medidas:

No podemos quedarnos sin centro de salud hasta 2029. La fecha es desproporcionada para un barrio que ya existe. La atención sanitaria debe adelantarse, no posponerse. Necesitamos soluciones inmediatas. Adelanto de plazos y/o soluciones temporales hasta su completa finalización. Un centro bien equipado o no es un centro. Exigimos que este centro llegue con profesionales suficientes, especialidades básicas y recursos reales, no con servicios mínimos. Reforzar lo existente es una urgencia, no una opción. Los centros que hoy nos atienden están desbordados. Necesitan refuerzos inmediatos para garantizar una atención digna. Un Centro de Especialidades en Vicálvaro es imprescindible. Es una necesidad urgente y lógica, acorde al crecimiento de la población y a la presión asistencial que ya sufrimos. Construirlo ahora es cuestión de responsabilidad, no de debate. Mejor transporte para llegar a la sanidad que ya usamos. La accesibilidad es parte de la atención. Sin buenas conexiones, la sanidad queda lejos incluso cuando está cerca. La sanidad pública debe ser protegida y fortalecida. Queremos recursos suficientes, estabilidad laboral y respeto para el personal sanitario, porque sin ellos no hay sistema que funcione”.

“Porque la salud no puede quedarse en el cajón, porque un barrio crece cuando se cuida a su gente, y porque la sanidad pública es un derecho, no un premio: este diciembre nos movilizamos”, concluye la asociación vecinal en su comunicado.