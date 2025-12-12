El certamen ‘Escena 11’ consolida a Carabanchel como distrito de referencia del teatro

El distrito de Carabanchel ha acogido la gala de entrega de premios del primer certamen de teatro emergente ‘Escena 11’, creado por la junta municipal para promocionar a los jóvenes creadores del mundo de las artes escénicas. El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha presidido el acto, celebrado en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter y ha señalado que “este certamen, con reconocimiento económico para los artistas, es fundamental para incentivar el proceso creativo profesional y amateur en el teatro”.

Las tres obras premiadas han sido Olvidé la sombra de la encina, de la compañía Raigambre Teatro, que ha recibido 2.000 euros por el primer premio; La Dama Capitán, adaptada y dirigida por Mary Gregorio, galardonada con el segundo premio de 1.500 euros, y El Principito, de la compañía Luz de Fondo, que ha recibido el tercer premio, de 1.000 euros. A los ocho finalistas se les ha reconocido con 500 euros a cada uno. Además, se han otorgado las distinciones a mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor actor, mejor actor de reparto, mejor dirección, mejor escenografía y mejor vestuario. El acto ha terminado con la representación de la obra ganadora.

Los 11 finalistas de esta primera edición fueron seleccionados por el jurado entre las 26 obras que se presentaron, que reflejan el crecimiento del teatro en Carabanchel tanto por el número de compañías como por la cantidad de salas ubicadas en el distrito y que forman parte del proyecto cultural ‘Distrito 11’. En este sentido, Izquierdo ha destacado que “este primer certamen busca que compañías tanto emergentes como consolidadas se implanten en Carabanchel”.