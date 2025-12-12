El concierto de Soul and Gospel ha inaugurado el festival, llenando el mercado de la fuerza espiritual del góspel y la intensidad del soul y rindiendo homenaje a las raíces afroamericanas. La delegada ha invitado a todos los madrileños a “disfrutar de una maravillosa programación para todos públicos en espacios llenos de encanto de nuestra ciudad” y ha celebrado “la magia de unas fechas que muestran el Madrid más especial porque estos espacios son mucho más que lugares de compra: son despensa de nuestra mejor gastronomía, punto de encuentro y también un atractivo que transmite la identidad de Madrid”. En palabras de Hidalgo, “gracias a esta combinación de tradición, calidad y capacidad de adaptación, los mercados siguen siendo imprescindibles en pleno siglo XXI”.

A este concierto le seguirán el ofrecido por el Coro Ars Futura en el Mercado Municipal Guillermo de Osma el miércoles 17 a las 13:00 h, los conciertos del Centro Dotacional Integrado Ángel del Río del día 19 de diciembre a las 19:00 h a cargo de Swingdrome y el del día 22 a la misma hora, a manos de Góspel Santa Ana; así como los espectáculos firmados por All4Góspel y Coro Mad City Singer, que tendrán lugar en la Nave de Terneras los días 26 y 27 de diciembre, ambos a las 19:00 h.