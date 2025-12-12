El Mercado Municipal de Santa María de la Cabeza se suma a la larga lista de escenarios que acogen espectáculos, actuaciones y eventos dentro de la programación de Navidad organizada por el Ayuntamiento. La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, acompañada de la concejala de Arganzuela, Lola Navarro, ha asistido este viernes al concierto ofrecido por Soul and Gospel, enmarcado en el Festival de Góspel de Arganzuela. El ciclo celebra su novena edición del 12 al 27 de diciembre con una agenda de conciertos con entrada libre en diversos espacios del distrito como mercados y centros culturales.

El concierto de Soul and Gospel ha inaugurado el festival, llenando el mercado de la fuerza espiritual del góspel y la intensidad del soul y rindiendo homenaje a las raíces afroamericanas. La delegada ha invitado a todos los madrileños a “disfrutar de una maravillosa programación para todos públicos en espacios llenos de encanto de nuestra ciudad” y ha celebrado “la magia de unas fechas que muestran el Madrid más especial porque estos espacios son mucho más que lugares de compra: son despensa de nuestra mejor gastronomía, punto de encuentro y también un atractivo que transmite la identidad de Madrid”. En palabras de Hidalgo, “gracias a esta combinación de tradición, calidad y capacidad de adaptación, los mercados siguen siendo imprescindibles en pleno siglo XXI”.

A este concierto le seguirán el ofrecido por el Coro Ars Futura en el Mercado Municipal Guillermo de Osma el miércoles 17 a las 13:00 h, los conciertos del Centro Dotacional Integrado Ángel del Río del día 19 de diciembre a las 19:00 h a cargo de Swingdrome y el del día 22 a la misma hora, a manos de Góspel Santa Ana; así como los espectáculos firmados por All4Góspel y Coro Mad City Singer, que tendrán lugar en la Nave de Terneras los días 26 y 27 de diciembre, ambos a las 19:00 h.