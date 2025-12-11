Madrid ciudad

Madrid abonará el incremento retributivo del 2,5 % de 2025 a todos los empleados municipales en enero de 2026

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, a propuesta de la delegada del Área de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha aprobado esta mañana el acuerdo para abonar al personal al servicio del Ayuntamiento un incremento retributivo del 2,5 % con efectos de 1 de enero de 2025. Así lo ha anunciado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta.

Esta medida está incluida en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público y que afecta al Ayuntamiento de Madrid.

Una vez acordado en este mes de diciembre por el Gobierno de la nación el incremento para 2025, así como su efectividad desde el 1 de enero del presente ejercicio, el abono de estas cantidades se hará efectivo en la nómina de enero de 2026 para todo el personal al servicio del Ayuntamiento de Madrid, aproximadamente 40.000 personas. Para hacer frente a este incremento salarial de sus empleados, el Consistorio madrileño dispondrá de un presupuesto de 56 millones de euros.

