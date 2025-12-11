Madrid da luz verde al lanzamiento de la Escuela Municipal de Talento Digital por 7 millones de euros

La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ha aprobado este jueves el lanzamiento de la Escuela Municipal de Talento Digital, la cuarta escuela municipal para la formación especializada, que se ubicará en el espacio San Blas Digital. Una medida que contará con un presupuesto de 7 millones de euros plurianuales. Se trata, en palabras de la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, de ofrecer formación especializada e inserción laboral inmediata en uno de los sectores con mayor demanda de trabajadores, según el diagnóstico de la Estrategia de Empleo para la Ciudad de Madrid 2024-2027.

Este centro se suma a la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación y a la de Empleo Verde y Oficios, impulsadas por la Agencia para el Empleo y puestas en marcha en 2025, y a la incipiente Escuela Municipal de Cuidados. Todas ellas están enmarcadas en el Plan de reequilibrio territorial del Ayuntamiento y alineadas con la Agenda Europea de Capacidades.

La especialización como clave del éxito

La Escuela Municipal de Talento Digital se convertirá en un referente en el ámbito docente, proporcionando formación a un mínimo de 750 alumnos por año. Las claves de la enseñanza impartida serán la calidad y la especialización en los oficios relacionados con el desarrollo de software y aplicaciones, administración de redes y sistemas informáticos, análisis de datos e inteligencia artificial, ciberseguridad, transformación digital, marketing digital y comercio electrónico o blockchain, entre otras disciplinas.

Siguiendo el mismo modelo del resto de escuelas municipales de formación, el centro programará su contenido en función de las necesidades de las empresas del sector, con el objetivo de cubrir las vacantes laborales con el alumnado formado en la escuela y se adaptará a un mercado laboral en transformación.

Capacitación en habilidades personales, técnicas y prácticas laborales

El itinerario formativo de esta escuela incluirá diferentes módulos en los que se ofrecerán un total de 10.000 horas anuales de formación certificada y a medida, basada en una oferta formativa personalizada, flexible y dual que combinará tanto habilidades profesionales como personales y cuya finalidad será la de favorecer la inserción laboral inmediata y de éxito de sus alumnos.

Un primer módulo estará destinado a las llamadas habilidades blandas (soft skills), que hacen referencia a cualidades deseables para el trabajo como el sentido común, la inteligencia emocional, las habilidades sociales y de comunicación o una actitud positiva. Este módulo repartirá su contenido en microformaciones y microacreditaciones integradas en los marcos europeos de competencias digitales, habilidades verdes y/o prevención de riesgos laborales.

El segundo módulo se focalizará en las competencias técnicas (hard skills) adquiridas a través del estudio o la experiencia, que complementa al anterior con programas innovadores como la formación a medida impulsada por la Agencia para el Empleo.

Cada alumno podrá tener acceso a una bolsa de prácticas en empresas con una duración de dos meses y un máximo de 320 horas lectivas, orientadas a afianzar los conocimientos aprendidos durante la formación.

Balance de los primeros meses de las escuelas

En los ocho primeros meses de funcionamiento de las escuelas municipales de Hostelería y Alimentación y de Empleo Verde y Oficios, se han ofertado más de 60 itinerarios formativos con más de 10.000 horas de formación y se ha formado a más de 900 alumnos con un 51 % de inserción en el mercado laboral.

La creación de la Escuela Municipal de Talento Digital completa la red de escuelas municipales de formación del Ayuntamiento, contempladas en la Estrategia de Empleo municipal nacida del acuerdo entre los diferentes grupos políticos municipales y fruto del consenso con la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) y los sindicatos CC.OO. y UGT.