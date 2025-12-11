Madrid destinará 837.000 euros a la puesta en marcha de un nuevo vivero de empresas orientado al sector de la salud

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy el gasto destinado a la puesta en marcha y gestión del nuevo Vivero de Empresas de Hortaleza, un espacio municipal orientado a fortalecer el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector de la salud. Este proyecto, alineado con las líneas estratégicas marcadas por el área delegada de Innovación y Emprendimiento, supone un paso decisivo para consolidar a Madrid como referente europeo en innovación sanitaria y apoyo al talento emprendedor, tal y como ha explicado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz.

Para garantizar el correcto funcionamiento del vivero, se ha aprobado un contrato de servicios que incluye la gestión integral del centro, la dinamización de su actividad, la organización de programas de emprendimiento en salud y la puesta en marcha de un completo plan de comunicación y promoción. El contrato, con un presupuesto base de licitación de 837.658 euros para un periodo de 24 meses y fecha de inicio de ejecución prevista del 1 de junio de 2026, podrá prorrogarse hasta un máximo de 48 meses, alcanzando un valor estimado total de 1,3 millones de euros (1.384.560).

Ubicado en la calle Francisco Morejón, 4 y 6, el nuevo Vivero de Empresas de Hortaleza nace con la vocación de convertirse en un polo de innovación especializado, ofreciendo a startups y pymes servicios avanzados de incubación, aceleración, formación y acompañamiento empresarial. El centro contará con espacios preparados para actividades formativas, salas equipadas con tecnología avanzada y áreas de trabajo destinadas a impulsar la colaboración entre proyectos emergentes.

El programa de actividad previsto incluye la aceleración de un mínimo de 24 proyectos al año, la realización de, al menos, 52 acciones formativas presenciales, la organización de 12 eventos anuales de networking y un encuentro con inversores que reunirá cada año a, al menos, diez startups del ámbito de la salud.

Más de 400 nuevas empresas, gracias a la red de viveros

Junto a los de Moratalaz, Carabanchel, Puente de Vallecas, Villaverde, San Blas, Vicálvaro y Madrid Food Innovation Hub, el nuevo vivero de empresas de Hortaleza se unirá a la red de centros de Madrid Emprende, la dirección que aglutina toda la estrategia de emprendimiento en la ciudad.

Con una ocupación prácticamente plena en la mayoría de centros y una intensa actividad, sólo en 2024, estos viveros contribuyeron a la creación de 402 nuevas empresas y a la aceleración de 134 proyectos a través de distintos programas de emprendimiento, demostrando su labor para impulsar el crecimiento del tejido empresarial de la ciudad y ofreciendo espacios, recursos y acompañamiento especializado a emprendedores y pymes.