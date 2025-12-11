Madrid recuerda a las víctimas del atentado de ETA contra el personal civil de la Armada en Puente de Vallecas en su 30º aniversario

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha participado en el acto institucional con motivo del 30º aniversario del atentado perpetrado por la banda terrorista ETA contra el personal civil de la Armada en Puente de Vallecas, que se saldó con seis trabajadores asesinados y 17 personas heridas –cinco de ellas de gravedad–, dejando una profunda huella en este distrito, en el conjunto de Madrid y en toda la sociedad española.

Durante la ceremonia se ha guardado un minuto de silencio, seguido por una ofrenda floral en memoria de las víctimas y en reconocimiento a los vecinos y equipos de emergencia que actuaron aquel trágico 11 de diciembre de 1995, cuando los criminales de ETA hicieron explosionar un coche bomba al paso de una furgoneta que transportaba a trabajadores civiles del Parque de Automóviles de la Armada tras su jornada laboral.

La explosión, poco antes de las 15:00 h, generó un escenario de caos absoluto: incendios, daños en vehículos y edificios cercanos y escenas de angustia que movilizaron de inmediato a los servicios de emergencia y a numerosos vecinos que acudieron a auxiliar a los heridos.

Sanz ha destacado “la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas y de preservar el compromiso colectivo con la paz, la dignidad y la justicia”. Asimismo, ha subrayado el valor de quienes, en los momentos más difíciles, “mostraron la fortaleza y la solidaridad que caracterizan a nuestra sociedad”.

En el homenaje han participado, además, los concejales de Puente de Vallecas, Ángel Niño, y de Centro, Carlos Segura, así como familiares y víctimas del atentado para honrarles un año más.