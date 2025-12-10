De pastillas del día después a antibióticos: desmantelada una farmacia clandestina en Puente de Vallecas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer que regentaba un establecimiento de alimentación en el distrito de Puente de Vallecas, acusada de los delitos de falsedad documental y un grave delito contra la salud pública. La operación ha revelado un esquema de venta ilegal de fármacos y serias deficiencias sanitarias en el local.

La detención se produjo en el marco de una inspección llevada a cabo por la Policía durante la campaña específica de Navidad. Los funcionarios descubrieron que el comercio estaba operando como un punto de distribución ilegal de medicamentos que solo deberían dispensarse en farmacias.

Medicamentos ilegales y documentos falsos

Durante el registro, los agentes intervinieron un gran volumen de productos sanitarios: más de 500 cajas de diversos fármacos, incluyendo antibióticos, analgésicos y pastillas del día después. Las irregularidades no se limitaron al ámbito farmacéutico.

La detenida ocultaba en el interior del local más de 20 documentos de identidad diferentes, concretamente 21 documentos falsos, según la información policial. Además, los alimentos destinados a la venta presentaban deficiencias muy graves en materia de salubridad. Gran parte de los productos expuestos carecían del etiquetado obligatorio, por lo que fueron precintados por incumplir la normativa vigente.

Reincidencia y antecedentes

La arrestada es reincidente en este tipo de actividades ilícitas. Las fuentes policiales han confirmado que la mujer ya había sido detenida hace dos años en el marco de una actuación similar.

Un antecedente de una inspección previa, realizada el año pasado en un local vinculado a la mujer, ya se saldó con la incautación de 1.200 semillas altamente tóxicas, lo que subraya la persistencia de las actividades ilegales que ponían en riesgo la seguridad de los consumidores.