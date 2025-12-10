Récord de viajeros en EMT Madrid: 1.8 millones de usuarios en el mejor martes de su historia

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid alcanzó una cifra sin precedentes en su última jornada de gratuidad. Un total de 1.879.000 viajeros utilizaron la red de autobuses este martes, coincidiendo con la reincorporación a la actividad escolar tras el puente festivo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado el dato desde el CIFSE, calificando la afluencia como un hito: «Ha sido el mejor martes de la serie histórica desde que nosotros tenemos datos de utilización de la Empresa Municipal de Transporte».

El incremento de la demanda ha sido interpretado por el regidor como una señal inequívoca de confianza. Martínez-Almeida aprovechó su intervención para reiterar su gratitud a los madrileños, subrayando que con este uso masivo «la mejor forma por moverse en Madrid son los autobuses de la EMT».

El alcalde puso en valor el «constante proceso de mejora» que está implementando la empresa municipal, asegurando que el récord sirve de estímulo para el Ejecutivo local. «Los madrileños nos dicen que estamos en el buen camino», declaró Martínez-Almeida, reafirmando el compromiso de la Administración de «seguir trabajando para mejorar la EMT» y «resolver determinadas situaciones puntuales que se pueden producir» en el servicio.

Más de 15 millones de viajeros beneficiados

Desde enero de 2021, los viajeros transportados por EMT Madrid durante las 71 jornadas de gratuidad, distribuidas en 28 períodos, han superado los 77,6 millones, y la medida ha beneficiado a más de 15 millones de usuarios no habituales del transporte público.

Madrid fue pionera en activar esta medida en enero de 2021, tras el paso de la borrasca Filomena. Ese mismo año se puso en marcha para actuar sobre la hora punta del 1 al 15 de septiembre, en horario de 7:00 a 9:00 h. En noviembre, se recuperó como incentivo durante las fechas del Black Friday.

En 2022, la gratuidad se activó los días 10 y 11 de enero y 19 y 20 de abril, tras las vacaciones de Semana Santa. Más tarde, coincidiendo con la cumbre de la OTAN, los días 28, 29 y 30 de junio, los autobuses de EMT Madrid volvieron a ser gratuitos. En septiembre, la medida se aplicó los días 1, 7 y 8 de septiembre para acompañar la vuelta al trabajo y a los colegios. El primer lunes de octubre también se activó la gratuidad y, a finales del mes de noviembre, durante el fin de semana del Black Friday, se transportó a más de tres millones de viajeros. La última jornada de gratuidad de 2022 fue el 12 de diciembre, coincidiendo con la vuelta del puente de la Constitución.

Durante 2023, la gratuidad se llevó a cabo en seis ocasiones: en enero, tras las vacaciones de Navidad; en abril, durante dos jornadas posteriores a Semana Santa; a principios de septiembre, en cinco jornadas consecutivas; y el primer lunes de octubre. En noviembre se activó durante las tres jornadas del Black Friday, en las que se transportó a más de 3,6 millones de viajeros; y en diciembre, tras el puente de la Constitución.

En 2024, la gratuidad en EMT Madrid se activó los días 8 y 9 de enero; los días 2 y 3 de abril, tras las vacaciones de Semana Santa; y los días 2, 9 y 10 de septiembre, con el inicio de la actividad laboral y la vuelta a los colegios después del verano. La medida volvió a ponerse en marcha durante el fin de semana del Black Friday, en noviembre, cuando se transportaron más de tres millones de viajeros.

En 2025, la gratuidad se ha puesto en marcha en varias fechas: en enero, tras las vacaciones de Navidad; los días 22 y 23 de abril, con el regreso a los colegios después de Semana Santa; el 29 de abril, jornada posterior al apagón, y en septiembre, en dos ocasiones: el día 1 y los días 8 y 9, para acompañar la vuelta al trabajo y a los centros educativos. Por último, también se activó a finales de noviembre, durante el fin de semana del Black Friday.