Chamartín recupera su entrada principal con una gran bóveda acristalada y abre 2.112 m2 adicionales del nuevo vestíbulo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en servicio hoy, 10 de diciembre, otros 2.112 m2 adicionales del vestíbulo principal y recupera parte de la entrada principal a la estación de Chamartín-Clara Campoamor, en Madrid, que ha sido cubierta por una gran bóveda acristalada para proteger a los usuarios de las inclemencias del tiempo.

Esta actuación se engloba en los trabajos de renovación completa de la estación que sigue ejecutando Adif AV con una inversión de 557 millones de euros (IVA incluido), con previsión de apertura el próximo año. Este cambio permite acometer la remodelación de la última parte del antiguo vestíbulo, empleada hasta el momento como acceso provisional.

De esta forma, los viajeros llegan al edificio de la estación por la plaza de acceso, en la que se ha generado un nuevo espacio de espera de 1.325 m2, cubierto por siete pares de arcos, con una luz entre apoyos de 34 m, una longitud de 36 m y una altura de 8,5 m. La bóveda está compuesta por un sistema prefabricado de 253 nudos cilíndricos y 698 barras rectangulares de acero, con un cerramiento de vidrio laminado y templado.

El acceso al vestíbulo se realiza por parte de lo que será la entrada principal, que vuelve a su ubicación inicial y que ya cuenta con un frente de 14,5 m de los 33,6 m que tendrá finalmente. Desde allí, se accede al vestíbulo que ya dispone de 6.712 m2, frente a los 4.600 m2 anteriores.

Alta velocidad

El vestíbulo principal en la zona de Alta Velocidad se reparte en 1.501 m2 previos al paso por las radioscopias y otros 5.211 m2 tras el control de acceso, en los que se ubican dos espacios de restauración, aseos públicos, 400 asientos, máquinas autoventa y cargadores para dispositivos electrónicos. Además, para la información al usuario dispone de 36 pantallas Led de 65” y 12 paneles de mensajes variables, con información en tiempo real de llegadas y salidas de trenes de alta velocidad.

Toda la ampliación de la estación de Chamartín-Clara Campoamor se está realizando con el objetivo de aumentar la capacidad de los servicios de alta velocidad y mejorar la funcionalidad de la infraestructura, así como la experiencia de los usuarios, generando espacios más amplios, cómodos y luminosos. Por otra parte, el local de Acerca, el servicio de asistencia a personas con discapacidad o movilidad reducida que presta Adif, se ha trasladado a su ubicación definitiva en el interior del vestíbulo principal.

En la plaza de acceso prosigue la demolición de los locales comerciales y de restauración con el fin de poder avanzar en la reorganización de la plaza y en la reordenación de los viales urbanos, mejorando así los flujos tanto rodados como los peatonales. También cabe señalar que esta actuación permitirá segregar los tráficos urbanos de los internos de la estación.

Avances en el proceso de renovación

En los últimos meses, el Ministerio ha alcanzado varios hitos en la ampliación de la estación. En noviembre restableció el tráfico rodado pasante en la plaza, tras la reapertura del viaducto de la calle Hiedra, facilitando la conexión de las calles Agustín de Foxá y Padre Francisco Palau y Quer con Pío XII y la M-30.

Las obras realizadas por Adif AV en el acceso Este de la estación (C/ Hiedra) permitieron construir cuatro nuevas vías de alta velocidad pasantes (desde las 22 hasta las 25), ampliar el vestíbulo principal hacia el este y construir una nueva losa para el servicio de taxis.

Los trabajos permitieron finalizar el 15 octubre el paso inferior bajo las 12 vías de alta velocidad de la estación y su conexión con el vestíbulo central de Cercanías. Desde entonces, los viajeros de alta velocidad pueden salir por ambos laterales de Chamartín de forma directa y accesible.

El nuevo paso inferior de Alta Velocidad, con 2.300 m2, está concebido para facilitar una rápida y cómoda salida de los viajeros. Dispone de conexión con todos los andenes de alta velocidad por ascensores, escaleras mecánicas y fijas, y está dotado de pantallas indicadoras.

Finalización de las obras

El Ministerio sigue trabajando para poner en servicio el próximo año la renovación completa de Chamartín que permitirá duplicar la capacidad para trenes de alta velocidad y los espacios para los viajeros, así como consolidar la estación como nodo estratégico de Cercanías.

Esta transformación se realiza por fases para mantener la circulación ferroviaria y la estación operativa en todo momento, con un constante incremento de viajeros. Así, en 2024, Chamartín gestionó 44,4 millones de pasajeros, frente a los 36,2 millones de 2023 y los 29,9 del año 2022. La renovación se realiza con carácter previo e independiente de la transformación integral que en el futuro se acometerá en la estación y su entorno, en el marco del proyecto Chamartín Ecosistema Abierto.

Todas estas actuaciones contribuyen a la consecución de los ODS 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles), 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

Fondos europeos

Las obras de ampliación de la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor, así como la redacción del proyecto constructivo y la modificación de las instalaciones de seguridad, ERTMS, comunicaciones y energía de la zona de alta velocidad cuentan con financiación europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.