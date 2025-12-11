El Ayuntamiento avanza para asegurar la existencia de Mercamadrid más allá de 2032

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy el acuerdo por el que se autoriza la resolución por mutuo acuerdo del contrato de gestión del servicio público de Mercamadrid, aprobado en su día bajo el modelo de sociedad de economía mixta, según ha informado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa tras la Junta.

Este paso forma parte del proceso impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento de Madrid y la empresa pública estatal MERCASA para cambiar el modelo de gestión del servicio público de los mercados mayoristas de la ciudad de Madrid y eliminar la limitación temporal de la sociedad, fijada actualmente en 2032. El objetivo es garantizar la continuidad de la actividad en la unidad alimentaria a largo plazo y reforzar la seguridad jurídica del tejido empresarial que opera en el recinto.

La adopción de este acuerdo es un hito clave dentro de la hoja de ruta marcada por el Consistorio, tras el respaldo mayoritario obtenido en la Junta General de Accionistas de la empresa el pasado 31 de octubre.

Tras esta aprobación, el proceso culminará, previsiblemente, en el mes de diciembre, con la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid del nuevo modelo de gestión del servicio público, que permitirá la gestión directa a través de la empresa pública local Mercamadrid.

Con este avance, se consolida el marco necesario para asegurar la continuidad de Mercamadrid más allá de 2032 y reforzar su papel como referencia europea en distribución alimentaria.