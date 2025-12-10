El Ayuntamiento de Madrid y CEDRO colaboran para fomentar el acceso gratuito, legal y seguro a la lectura

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado esta mañana en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías. Casa de Fieras del Retiro la nueva campaña divulgativa que el Ayuntamiento de Madrid impulsa en colaboración con el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) para concienciar sobre la importancia de acceder a contenidos editoriales de forma legal y segura. El acto ha contado, también, con la participación de la presidenta de CEDRO, Carme Riera; la escritora Soledad Puértolas y el editor Paulo Cosín.

Bajo el lema ‘La biblioteca, un camino seguro y legal hacia la lectura gratuita’, la iniciativa pone el foco en el papel de estos espacios, que ofrecen a la ciudadanía un amplio catálogo de recursos gratuitos y plenamente legales.

En palabras de Rivera de la Cruz, “las bibliotecas son uno de los grandes patrimonios culturales de Madrid”, así como “la mejor herramienta para garantizar que el acceso a la lectura sea gratuito, seguro y respetuoso con quienes crean”. El objetivo de esta campaña es, por tanto, “recordar que defender la cultura escrita empieza por algo tan sencillo y tan poderoso como elegir caminos legales hacia los libros”.

La iniciativa se basa en las conclusiones del II Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, un estudio llevado a cabo por CEDRO para identificar las acciones necesarias para fortalecer los valores que impulsan los contenidos editoriales. Los resultados de este análisis, basado en más de 2.600 encuestas y grupos focales, revelan que el 67,5 % de los consumidores accede a contenidos editoriales a través de vías ilegales, muchas veces sin ser plenamente conscientes de la ilicitud de sus acciones. Además, el estudio muestra que la piratería sigue siendo una práctica normalizada y extendida, a pesar de las opciones legales disponibles.

Las bibliotecas, una alternativa segura y gratuita

Ante esta situación, la campaña ofrece información clara a la ciudadanía y recuerda que las bibliotecas tanto físicas como digitales permiten disfrutar de libros, prensa y otros materiales escritos sin comprometer la seguridad digital ni perjudicar a los creadores. La red municipal, compuesta por 34 bibliotecas públicas, alcanzó en 2024 unas cifras de casi 1,6 millones de préstamos y cerca de 2,1 millones de visitantes.

El planteamiento de la campaña combina educación, sensibilización y acción con especial atención al público joven, uno de los sectores donde la piratería digital está más extendida. Para ello, se abordan de forma directa las justificaciones y sesgos cognitivos que favorecen estas prácticas y se ofrece como alternativa un recurso accesible, gratuito y seguro: las bibliotecas municipales.

La difusión de la campaña se llevará a cabo a través de distintos canales, entre ellos redes sociales, medios digitales y prensa, con el objetivo de alcanzar un impacto amplio y sostenido.