Entregados los primeros diplomas a cuidadores de ELA, un proyecto piloto de la futura Escuela Municipal de Cuidados de Madrid

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, acompañada por los delegados de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, y de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y la concejala de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo, ha hecho entrega hoy de los diplomas al alumnado de la primera edición de la formación para cuidadores de personas afectadas por ELA, realizada a través de la Agencia para el Empleo municipal en colaboración con la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA).

Este proyecto piloto de la futura Escuela Municipal de Cuidados de Madrid –enmarcada en la Red de Escuelas Municipales de Formación– “se convertirá en un referente en la formación especializada para el empleo en este ámbito”, ha apuntado Sanz. “Se trata de un programa pionero en Madrid que responde a una necesidad real del sector sociosanitario –ha destacado la vicealcaldesa– y que va acorde al diagnóstico contenido en la Estrategia de Empleo de la Ciudad de Madrid 24/27”.

Sanz ha felicitado a los titulados “por estar dispuestos a asumir una tarea imprescindible, uno de esos trabajos cuyo impacto no se puede medir sólo en las estadísticas de empleo, sino que tiene un alcance social incalculable”. Esta primera edición ha incluido un módulo de 28 horas teóricas y otro de 14 horas prácticas impartidas en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.

La puesta en marcha de esta formación municipal responde a la necesidad manifestada por la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA) de contar con itinerarios especializados que formen a profesionales en la atención de los cuidados a las personas afectadas y la ausencia de ellos hasta la fecha.

Futura Escuela Municipal de Cuidados a principios de 2026

Esta iniciativa formativa iniciada con los primeros 24 alumnos que hoy han recibido su diploma forma parte del proyecto piloto de la futura Escuela Municipal de Cuidados que arrancará a principios de 2026 y que contará con una inversión plurianual de 3,5 millones de euros. Ofrecerá itinerarios formativos personalizados y rápidos, combinando habilidades profesionales y personales con el objetivo de favorecer la inserción laboral inmediata.

La escuela estará ubicada en el centro de formación del distrito de Villa de Vallecas y ofrecerá formación a un mínimo de 1.200 alumnos (600 por año), a los que se impartirán 8.000 horas anuales de enseñanza certificada y a medida, con una bolsa de 320 horas de prácticas por alumno en empresas del sector de los cuidados. El objetivo del centro será el de ofrecer itinerarios formativos adaptados a las demandas del mercado laboral, favoreciendo la inserción laboral inmediata y de calidad en uno de los sectores con mayor proyección en la capital.

Esta nueva escuela municipal pasará a formar parte de la Red de Escuelas Municipales de Formación junto con las dos que ya están en marcha, la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación, y la Escuela Municipal de Empleo Verde y Oficios, y se completará con la futura Escuela municipal de Talento Digital en el último trimestre de 2026.

Madrid agiliza el acceso a la dependencia en casos graves

El Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha puesto en marcha, además, un nuevo protocolo de actuación para acelerar el reconocimiento de la dependencia y la gestión de prestaciones esenciales —como el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) o la Teleasistencia— dirigido a personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o que requieren cuidados paliativos. Gracias a este procedimiento, los tiempos de tramitación se reducen hasta en seis meses, garantizando así una atención inmediata y ajustada a las necesidades de quienes se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.

El protocolo establece que los centros de servicios sociales consideren estos casos como prioritarios. De este modo, el trabajador social de referencia atiende a la persona afectada en un plazo máximo de cinco días. Una vez presentada la solicitud de dependencia, se registra de forma inmediata en la Comunidad de Madrid —administración competente para valorar cada caso y reconocer la dependencia— y se comunica la realización del trámite.

En caso de que la Comunidad de Madrid requiera documentación adicional, el Ayuntamiento contacta telefónicamente con la persona solicitante o su familia para agilizar la subsanación. Paralelamente, se lleva a cabo un seguimiento semanal de cada expediente, lo que permite activar sin demora los servicios específicos una vez que la Comunidad establece el Programa Individual de Atención (PIA). Este nuevo procedimiento asegura que, tras la resolución del reconocimiento de dependencia, las personas afectadas puedan acceder de manera inmediata a recursos como el SAD o la Teleasistencia Avanzada.

Desde la puesta en marcha del protocolo, en febrero de 2025, han sido beneficiadas casi 500 personas, de las cuales 427 reciben cuidados paliativos y 46 conviven con ELA.

Compromiso municipal con las personas afectadas por ELA

El Ayuntamiento refuerza su compromiso con las personas afectadas por ELA a través de dos de sus áreas de Gobierno, consciente de la necesidad de que las personas con estas enfermedades o en cuidados paliativos reciban cuanto antes los apoyos esenciales que mejoran su calidad de vida.

Así, a través del Área de Economía, Innovación y Hacienda se ha impulsado esta formación para cuidadores pionera para dar cobertura a las ayudas a las que obedece el Real Decreto para la ejecución de la Ley ELA (Ley 3/2024, de 20 de octubre), aprobado el pasado mes de octubre.

El Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, por su parte, desarrolla un programa de atención en colaboración con adELA que incluye ayudas económicas para fisioterapia respiratoria, complementándose así el compromiso municipal con las personas afectadas por esta enfermedad.