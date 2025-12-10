Almeida da la bienvenida a los 101 nuevos técnicos de SAMUR-Protección Civil: «sois los ángeles de la guarda vestidos de amarillo»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y el concejal de Latina, Alberto González, ha dado hoy la bienvenida a los 101 nuevos técnicos de emergencias sanitarias (TATS) que se han incorporado a SAMUR-Protección Civil, servicio de emergencias extrahospitalarias del Ayuntamiento, “valorado por los ciudadanos con un 9,5 sobre 10”, ha destacado.

Almeida ha agradecido la vocación y preparación de los nuevos profesionales y el apoyo de sus familiares, ya que ingresar en este servicio exige “una altísima cualificación, pero también una altísima responsabilidad”, puesto que el trabajo de estos “ángeles de la guarda que visten de amarillo”, ha recordado el alcalde, consiste en “servir a los madrileños en las más difíciles circunstancias”.

El servicio sanitario de excelencia como es SAMUR-Protección Civil simboliza la atención que se quiere ofrecer a los madrileños: universal (llegando a todos los rincones de la ciudad, como demuestran las 164.000 actuaciones que tuvo el año pasado, casi 450 cada día), inmediata (9 minutos y 19 segundos como tiempo medio de respuesta, aún menos en casos de paradas cardíacas) y de calidad (se trata del segundo servicio municipal mejor valorado por los vecinos).

Almeida ha resaltado que el esfuerzo del personal sanitario de SAMUR-PC requiere del compromiso del Ayuntamiento para seguir dotándole de los mejores medios: “Lo único que tenemos que hacer es dejaros trabajar en las mejores condiciones posibles”. Así, desde 2019, se ha aumentado un 61 % su presupuesto; se han construido diez nuevas bases (Moratalaz es la más reciente y se continúa con la remodelación de la base central en Casa de Campo) y se ha incrementado la plantilla un 27 % hasta los 910 profesionales que prestan servicio actualmente.

Papel clave de los TATS en SAMUR-PC

Los técnicos sanitarios de emergencias desarrollan un papel clave en SAMUR-PC, formando parte de su estructura orgánica y de todas las unidades del servicio. De los 101 nuevos técnicos, 95 trabajarán en las unidades asistenciales del Departamento de Operaciones, cinco reforzarán su Central de Comunicaciones y uno, la Unidad de Infraestructuras.

En el acto ha tomado también la palabra la técnico que ha resultado primera de toda la promoción, Azahara Marcos. La proporción de aprobados es de 29 mujeres y 72 hombres (un 29 % de mujeres). En la anterior convocatoria, en la que se incorporaron 117 TATS en 2022, hubo un total de 19 mujeres (un 17 %).