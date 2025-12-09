Madrid ha atendido ya a 500 personas sin hogar en la Campaña del Frío 2025-2026

El Ayuntamiento puso en marcha el pasado 23 de noviembre la Campaña del Frío 2025-2026, el dispositivo especial con el que refuerza la atención a personas sin hogar en la ciudad durante los meses en los que las condiciones climatológicas constituyen un factor de riesgo añadido a su situación de calle. Durante las 12 primeras noches en funcionamiento (hasta el pasado 4 de diciembre), a través de este dispositivo coordinado por SAMUR Social, se ha proporcionado alojamiento y atención social a 499 personas, que han sumado más de 4.200 estancias.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acompañado por el concejal de Latina, Alberto González, ha visitado hoy el Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José, donde ha ofrecido un primer balance de la campaña. Según ha indicado, la ocupación media de los recursos ha alcanzado el 81 %. De las 499 personas atendidas, 404 son hombres (81 %) y 95 mujeres (19 %). En el caso concreto de las mujeres, se ha observado una mayor demanda que en el mismo periodo de la Campaña del Frío anterior. En este sentido, Fernández ha recordado que el Consistorio seguirá priorizando el acceso de mujeres, así como el de jóvenes y personas con patologías graves por su especial vulnerabilidad.

Ofrece 432 plazas diarias hasta el 31 de marzo de 2026

La Campaña del Frío 2025-2026 estará operativa durante 129 días, hasta el próximo 31 de marzo. Está dotada con 432 plazas fijas diarias distribuidas entre los centros de acogida de emergencia Pinar de San José (150 plazas, de las cuales 40 corresponden a centro de día) y Vallecas (142), el Centro Municipal de Urgencias Sociales (CEMUS), con 20 plazas y establecimientos hoteleros, con 120 plazas simultáneas. No obstante, a estas 432 plazas estables podrán sumarse hasta 24 adicionales en jornadas de descenso extremo de las temperaturas.

Con estos recursos, se garantiza a los usuarios el alojamiento nocturno, la manutención (cena caliente y desayuno), el acceso a aseo personal y los servicios de lavandería, ropero y consigna. Además, se les proporciona cobertura sanitaria básica y acompañamiento social. Durante los 12 primeros días de la campaña, se han realizado 524 actuaciones de intervención social, con valoración de casos, seguimiento y derivación a otros recursos ajustados a las necesidades de cada usuario. Además, desde el servicio de enfermería se han llevado a cabo 408 actuaciones, incluidas la administración de medicamentos y el seguimiento clínico.

Novedades de la Campaña del Frío 2025-2026

La Campaña del Frío garantiza a las personas en exclusión socio-residencial algo más que un espacio de pernocta. Con cada usuario se inicia un proceso de intervención social personalizado con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Este año, por primera vez, la atención social no solo se realiza en horario nocturno, sino también diurno, con un sistema de citas por la mañana que permite ofrecer una respuesta más flexible y adaptada a las necesidades de cada persona. Los usuarios pueden permanecer en los centros hasta ser atendidos.

Este compromiso con la mejora de la atención social comenzó el año pasado con la incorporación de nuevos trabajadores sociales y auxiliares de servicios sociales. Así, en la campaña 2024-2025, el número de profesionales de estas categorías aumentó de 43 a 51, un refuerzo de personal que se mantiene en la campaña 2025-2026.

Al mismo tiempo, se mantiene el cambio que se introdujo el año pasado para ofrecer una alimentación más saludable a los usuarios. De nuevo, se servirán platos calientes en las cenas, en lugar de los bocadillos que se distribuían anteriormente. Una mejora que contribuye a una convivencia más segura y tranquila.

Además, en la Campaña del Frío 2025-2026 se han incorporado otras dos novedades significativas al centro de día integrado en el Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José, que ofrece atención 24 horas en régimen residencial a usuarios que presentan enfermedad crónica, deterioro físico o baja autonomía personal. Por un lado, se ha dotado este espacio con equipamiento orientado a la actividad física y la rehabilitación: cinta de correr, pedales, sillas de ruedas, muletas, mesa de pimpón, futbolín y gimnasio multifunción y por otro, se ha instalado una pantalla interactiva con juegos y actividades diseñadas para estimular y mejorar las capacidades cognitivas. Todo ello tiene como objetivo reforzar la atención y el bienestar de las personas sin hogar en situación de mayor deterioro, facilitando recursos que favorezcan su salud física y mental.

Autobuses gratis para trasladar a los usuarios a los centros

Los profesionales de SAMUR Social coordinan un año más este dispositivo que involucra a múltiples servicios municipales. La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ofrece el transporte gratuito de los usuarios a los centros y Policía Municipal colabora en su recogida ordenada. Los autobuses con destino al Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José parten a las 19:00 horas y a las 20:00 h de la vía Lusitana (intercambiador de plaza Elíptica), mientras que los que se dirigen al centro de Vallecas salen a las 20:30 h y 21:30 h de Atocha. Por la mañana, los viajes de regreso se realizan a las 8:00 h y a las 9:00 h.

Un año más, en la Campaña del Frío también participan SAMUR-Protección Civil, que interviene ante avisos de emergencia sanitaria, y Madrid Salud, que se encarga de la vacunación de los usuarios frente a la Covid-19 y la gripe. Además, los Equipos de Calle cooperan en la detección y derivación de usuarios. Por su parte, miembros de Voluntarios por Madrid ofrecen acompañamiento a los usuarios en los centros.

En la Campaña del Frío 2024-2025, el Ayuntamiento de Madrid proporcionó alojamiento y atención social a 1.630 personas en situación de exclusión socio-residencial. De ellos, 1.296 fueron hombres y 334 mujeres.