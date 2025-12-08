Más de 8.000 madrileños se han vacunado ya en el Hospital Zendal contra la gripe sin cita previa

La Comunidad de Madrid habilitó el pasado 28 de noviembre el Hospital público Enfermera Isabel Zendal de la capital para la vacunación contra la gripe a personas mayores de 18 años, después de que esa misma semana se hubiera superado el umbral epidémico, con una incidencia de 42 casos por cada 100.000 habitantes.

Y desde entonces, se han vacunado un total de 8.000 madrileños, unos 1.200 al día de media. El horario de este centro sanitario es de lunes a viernes, de 8:30 a 20:30 horas. Con esta iniciativa, que se mantendrá hasta que no haya cambios en la situación epidemiológica, la sanidad pública madrileña refuerza la campaña de inmunización, que se inició el pasado 15 de octubre y hasta el momento ha vacunado a más de 1,2 millones de personas en la región.

Esta medida de protección está especialmente dirigida a los madrileños mayores de 60 años, personal sanitario y sociosanitario y pacientes crónicos. También es recomendable para embarazadas; enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes; cuidadores de personas vulnerables; fumadores, y docentes de guarderías y centros de Educación Infantil. En el caso de la población menor de 18 años, deberá seguir realizándose en los centros de salud.

El Hospital público Enfermera Isabel Zendal se suma a los más de 800 puntos de vacunación contra la gripe que coordina en la región la Dirección General de Salud Pública. Son principalmente en los dispositivos de Atención Primaria, hospitales del Servicio Madrileño de Salud y residencias de mayores y de personas con discapacidad

La Comunidad de Madrid reitera que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para evitar las complicaciones graves de la gripe, y que todas las personas con síntomas respiratorios deben extremar las precauciones para frenar la transmisión de este virus.

LA MASCARILLA, RECOMENDADA

Asímismo, el Ejecutivo autonómico aconseja el uso de mascarilla en espacios públicos, o en presencia de personas vulnerables, así como el lavado de manos frecuente. Los interesados en obtener más información sobre la gripe y la vacunación pueden consultarla en este enlace.