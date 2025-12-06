Vuelve la Carrera de la Constitución a Barajas con una edición marcada por la alta participación y el buen nivel deportivo

La XXXVI Carrera Popular de la Constitución, organizada anualmente por la Junta Municipal de Barajas y considerada una de las pruebas más tradicionales del calendario de carreras populares de Madrid, ha reunido esta mañana a 1.000 participantes de todas las edades. Esta competición deportiva, que cuenta con las categorías sénior, veterano, juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín, ha agotado todas las inscripciones disponibles.

El concejal del distrito, Juan Peña, ha dado la salida a la prueba, estructurada en cuatro recorridos desarrollados en distintos horarios según la distancia y la categoría. El principal ha consistido en dos vueltas a un circuito por las calles del barrio de Timón, con salida y meta en la calle de Alhaurín y una distancia total de ocho kilómetros. Esta prueba ha reunido a las categorías de veterano B (nacidos hasta 1974), veterano A (1975-1984) y sénior, integrada por adultos nacidos antes de 1985 y considerada la categoría principal de la competición.

A continuación y de manera escalonada, han participado los corredores de las categorías juvenil (nacidos en 2008 y 2009) y cadete (2010 y 2011), que han recorrido una distancia de 1,8 km. Las categorías infantil (2012 y 2013) y alevín (2014 y 2015) han competido en un recorrido de 750 metros, mientras que los benjamines (2016 y 2017) y prebenjamines (2018 y posteriores) han corrido una distancia de 550 metros.

Peña ha entregado los trofeos a los ganadores, 36 copas y una medalla conmemorativa en las categorías de benjamines y prebenjamines. En la categoría sénior masculina, el primer puesto ha sido para Sergio Carro con una marca de 27:12, seguido de Óscar Becerril y Rubén Sepúlveda. En la categoría sénior femenina, la vencedora ha sido Laura Molina con un tiempo de 31:19, acompañada en el segundo y tercer puesto por Marile Fernández y Adriana Gallegos, respectivamente. Asimismo, se ha reconocido la implicación de corredores, familias, clubes y asociaciones que contribuyen cada año a la consolidación de esta cita deportiva.

El concejal ha destacado “la llegada en sprint, que ha sido emocionante, con un segundo de diferencia entre los tres primeros participantes masculinos”. Asimismo, ha subrayado la incorporación, por primera vez, de corredores de handbike, un tipo de bicicleta de tres ruedas que se maneja con los brazos y está dirigida a personas con discapacidad en las extremidades inferiores y/o en el tronco, una novedad que, en sus palabras, demuestra que “en Barajas todo lo que hacemos es inclusivo”.