El PSOE pide revertir la gestión externalizada del Hospital de Torrejón y exige una auditoría

El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) en la Asamblea de Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno regional a revertir de manera inmediata el modelo de gestión externalizada del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, operado por el grupo Ribera Salud, y que el centro pase a ser administrado directamente por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Los socialistas han exigido una «auditoría» en el plazo máximo de un mes para investigar los posibles incumplimientos del contrato de concesión. Esta iniciativa surge tras conocerse informaciones sobre el despido de directivos que alertaron sobre instrucciones internas para supuestamente aumentar los beneficios empresariales a costa de la calidad asistencial. El PSOE sostiene que esto evidencia una gestión donde «se prima la rentabilidad por encima de la calidad de la atención sanitaria».

La Comunidad de Madrid defiende el funcionamiento y rechaza las acusaciones

Por su parte, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado para defender el funcionamiento del Hospital de Torrejón. La Consejería ha asegurado que las manifestaciones realizadas por el exconsejero delegado del grupo empresarial merecen su «total y absoluto rechazo».

El Gobierno regional ha defendido que la evaluación objetiva de los datos asistenciales muestra un funcionamiento sólido del centro, basado en controles exhaustivos y mejoras sostenidas.

Datos de gestión y asistencia:

La Consejería ha aportado cifras concretas para desvirtuar la alarma generada, indicando que las listas de espera del centro se encuentran en la media o por debajo de la media de su categoría:

Consultas: La demora media se sitúa en 32 días , lo que supone casi la mitad de los 60 días de media que registran los hospitales de su nivel (nivel 2).

La demora media en , lo que supone casi la mitad de los 60 días de media que registran los hospitales de su nivel (nivel 2). Pruebas Diagnósticas: El rendimiento del hospital en esta área ha sido especialmente positivo, registrando una media de espera de tan solo 3 días , frente a los 57 días de media del resto de hospitales.

El rendimiento del hospital en esta área especialmente positivo, registrando una media de espera de tan solo , frente a los 57 días de media del resto de hospitales. Lista de Espera Quirúrgica: El centro registra 48 días de demora media, ligeramente por encima de los 42 días de la media.

La Consejería ha subrayado que esta evolución demuestra una tendencia de mejora sostenida y que el índice de satisfacción de los pacientes del Hospital de Torrejón, según las encuestas del SERMAS, alcanza el 8,5.

Controles continuos e intensificación de la inspección

Desde la Administración han recordado que Sanidad realiza controles continuos en el centro, incluyendo auditorías de actividad asistencial, evaluación de calidad, seguridad y gestión económica. Han señalado que en el presente ejercicio han llevado a cabo alrededor de 40 auditorías y en ninguna se han detectado las irregularidades denunciadas por los socialistas.

Pese a ello, la Consejería ha confirmado que, tras conocerse el caso de la conversación grabada, los controles se han intensificado esta misma semana, con el envío de dos equipos recabando información. La Dirección General de Inspección se encuentra en el centro para seguir estudiando el asunto y recabará información específica con los profesionales sanitarios sobre el uso del material quirúrgico.

