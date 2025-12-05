Ayuso apela a los “hijos de la Transición” en el 47º aniversario de la Constitución Española: “que nada nos rompa de nuevo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apelado hoy a los “hijos de la Transición” en el acto de celebración del 47º aniversario de la Constitución Española celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. “A todos los que tienen 47 años o menos, que muchas veces no somos plenamente conscientes de la suerte que tenemos de vivir en un país por el que muchos dejan atrás sus familias para ser parte de él”, la jefa del Ejecutivo autonómico les ha pedido “que nada nos rompa de nuevo”.

Díaz Ayuso ha animado a todos los españoles “a celebrar cada año” la Carta Magna “y sancionarla día a día, para poder darla en herencia y en plena forma a las siguientes generaciones”, y que éstas “entiendan su valor, la honren y la defiendan como lo hicieron las anteriores”. “Tengamos la humildad de aprender de ellos, la unión nos hace más fuertes y España ya ha sufrido suficiente por culpa de divisiones y enfrentamientos”.

En opinión de la jefa del Ejecutivo autonómico, es “imprescindible” trasladar cada día a los españoles la “importancia de la convivencia en libertad”, puesto que la concordia, al igual que la Constitución, “se ratifican cada día a través de su cumplimiento, pero se pueden perder de un día para otro”. “Lo fácil es derruir, lo difícil es construir”, ha indicado.

DERECHOS QUE FUERON CONQUISTAS

“Quienes hemos nacido en democracia damos por sentados muchos derechos que antes fueron conquistas que costaron mucho, como la Transición, que no fue accidental”, ha advertido la presidenta, que ha recordado cómo “el abrazo fraternal de los españoles fue el grito de una sociedad que rogaba no volver a los bandos, al agravio y a la sospecha, sin vencedores ni vencidos”. También ha destacado la unión de los demócratas en 1978 ante amenazas como el terrorismo, porque “todos los españoles, con o sin bando, con o sin ideología, querían vivir en paz, sin miedo, sin ira”.

Díaz Ayuso ha subrayado cómo “juntos” en todo este tiempo se han hecho “cosas increíbles”, para preguntarse a continuación a qué Nación le ha ido mejor “partida”. “¿En qué momento se han empezado a fabricar las pasiones de invernadero que se cultivan para que quienes no han vivido la España de los bandos sientan una necesidad identitaria y de combate contra el otro?, ha declarado.

“¿Cómo hemos empezado a sospechar de escritores, periodistas, artistas, jueces o fiscales y tienen o no presunción de veracidad o inocencia o son culpables por el hecho de ser de un bando? ¿Cuándo hemos hecho norma del este es de los míos” o “de los otros”?, ha añadido la presidenta, para lamentar a continuación que estos males estén “llegando a España entera y los estén asimilando las nuevas generaciones”.

A su juicio, “alimentar lo que nos odia y empequeñece es lo que nos enferma”, circunstancia que se está dando “desde dentro de España y en colaboración con quien la detesta desde fuera”, lo que, según Díaz Ayuso, “nos aísla ante los ojos del mundo”.

RESPETAR LAS SENTENCIAS Y LAS OPINIONES

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido la “obligación” de respetar las sentencias judiciales, los artículos de opinión y a los artistas, tanto si gustan como si no, porque, ha remarcado, “los premios y las ayudas no pueden tasarse ideológicamente”. El mismo respeto que ha demandado para la propiedad, la empresa y el esfuerzo del contribuyente, hoy en su opinión “cada vez más asfixiado”.

“Y cuidar con decoro las instituciones, los poderes del Estado y la labor de sus funcionarios, su no instrumentalización puesto que son de todos, y la asunción de que la alternancia política ha de darse bajo unas mismas reglas del juego”, ha añadido Díaz Ayuso, que ha destacado la necesidad de cuidar los “servicios públicos de la máxima calidad”, así como el gasto público, porque “recaudar es fácil, lo difícil es gestionar”, y en este camino “los que están por venir van a ver hipotecado su futuro a manos de decisiones que nunca tomaron”.