‘Volunbox’: la campaña de Cruz Roja para fomentar el voluntariado entre los madrileños

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se celebra el día 5 de diciembre, Cruz Roja en la Comunidad de Madrid ha presentado hoy, en CaixaForum, su proyecto Volunbox: regala felicidad, una iniciativa que permite regalar la experiencia del voluntariado por un día, con el objetivo de fomentarlo y acercarlo a la ciudadanía, permitiendo descubrir cómo esta actividad puede llegar a transformar la vida de aquellas personas que lo practican.

La Volunbox consiste en una caja que permite a cualquier persona vivir una jornada como voluntaria en el ámbito que más le interese (inclusión social, juventud, medio ambiente, personas mayores o socorros), convirtiendo esa experiencia en una oportunidad para descubrir el valor del compromiso solidario.

Bajo la premisa de que “el voluntariado genera felicidad”, dato que han querido ratificar a través de un informe realizado a su masa de voluntarios, la entidad quiere que más personas se unan a la labor y, con ello, sientan felicidad y la compartan, tanto con los beneficiarios de sus acciones como con aquellas personas que aún no se han animado a probarlo.

El estudio, denominado: “Motivaciones y beneficios del voluntariado” confirma la premisa: el 84,09% de las personas voluntarias siente un nivel de felicidad alta o muy alta al practicar voluntariado. Los datos parecen mostrar claramente los motivos: permite descubrir nuevas facetas de la persona, ayuda a sentirse útil y ayuda psicológicamente a la persona voluntaria. Por ejemplo, una de cada tres personas voluntarias (32,84) descubrió su capacidad de aportar al prójimo. Una de cada cinco (24,38%) comprendió mejor las realidades personales de quienes les rodean, y el 15% de los casos descubrió la felicidad y reorganizó sus prioridades.

En una sociedad en la que los problemas psicológicos no hacen más que crecer, en la que la hiperconexión nos aleja más que acerca, en la que se vive en una eterna permacrisis, generando ansiedad y estrés mental y físico… este estudio concluye algo esperanzador: la práctica de voluntariado genera felicidad y para el 80% de las personas voluntarias es algo recomendable, que todo el mundo debería probar, al menos, una vez en la vida.

Estas cajas de felicidad, quieren que más gente se anime a probar un día alguna de las áreas de voluntariado de Cruz Roja. Como parte de la campaña se ha realizado una colaboración específica con algunos influencers en redes sociales, se han sumado a ser voluntarios por un día y transmitirlo en sus respectivos canales, además se ha elaborado un spot audiovisual que se proyectó en la misma presentación. En concreto, han participado: la actriz y modelo española, Esmeralda Moya, que colaboró en una actividad en el Centro de Día Infantil de la Asamblea Comarcal San Lorenzo de El Escorial; el médico y campeón nacional de Surf, Guillermo Carracedo, quién participó en un taller de promoción de la salud en la delegación de Leganés; el actor y humorista, Alex O’dogherty, que descubrió el proceso de de acogida y valoración de las personas que acuden a Cruz Roja solicitando ayuda en la Asamblea de Aranjuez; y las influencers: Marta Soriano y Judit Jasó que participaron en la red social para personas Mayores, Enrédate de Aranjuez y en un proyecto de promoción en el éxito Escolar en Parla, respectivamente.

Porque además del sentimiento de felicidad, el informe confirma que, a pesar de que casi la mitad (48,26%) comenzó con la idea de ayudar a otros, la mayoría confiesa que recibió más ayuda de la que dio: uno de cada tres (30,14%) aprendió a valorar más y mejor lo que tiene; una cuarta parte conoció a personas muy valiosas y uno de cada cinco (20,97%) fortaleció su autoestima al reconectar consigo mismo o (19,55%) se sintió más feliz.

Porque España, país socialmente responsable en el que una de cada diez personas ha realizado acciones de voluntariado alguna vez en su vida, el 30% hace donaciones monetarias y el 15% en especie, quiere dar un paso al frente y seguir fomentando esa solidaridad: “como recuerda el estudio, el voluntariado es la clave de la transformación social al permitir conocer a otros segmentos de población, convivir y eliminar prejuicios, favoreciendo la interacción social, la comprensión de diferentes situaciones vitales, el entendimiento intercultural y la empatía por otras experiencias de vida”, explica Victor Quirós, Director Autonómico de Voluntariado y Desarrollo de la Red Territorial.

Próximamente, se lanzará una versión digital de la caja, que se convertirá en un regalo virtual y gratuito, fácil de compartir y de recibir. El enlace a la landing page —donde seleccionar actividad y mes— estará disponible en voluntariadocruzrojamadrid.org y se enviará también a todas las personas voluntarias para que puedan compartirlo.