Madrid conmemora el 47º aniversario de la Constitución española

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido este jueves el acto institucional en conmemoración del 47º aniversario de la Constitución española, organizado por el Ayuntamiento y celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Acompañado por el presidente del Pleno municipal, Borja Fanjul, que ha leído el artículo segundo del texto; por portavoces de los grupos municipales, concejales y cronistas de la Villa, el alcalde ha celebrado la aprobación en referéndum del texto constitucional de 1978 recitando el artículo 117 de la Carta Magna, que establece que la justicia emana del pueblo y es administrada en nombre del rey por jueces y magistrados del poder judicial, que son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente a la ley.

El artículo especifica que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde, exclusivamente, a los juzgados y tribunales y prohíbe los tribunales de excepción. En el acto, ha participado un grupo de alumnos de sexto de primaria del Colegio Maristas Chamberí, que han leído los artículos 9,14, 23, 35, 38 y 48 de la Constitución.

En ellos, se incide en premisas como la igualdad ante la ley, el derecho a participar en los asuntos públicos y el sufragio universal, además de en aspectos como el derecho al trabajo, la libertad de empresa o la libre participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del país. El homenaje a la Carta Magna ha concluido con la interpretación del himno nacional a cargo de la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid.