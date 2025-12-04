Retiro dispondrá de 32 millones de euros de presupuesto para 2026

El presupuesto de Retiro para 2026 asciende a 32.058.688 euros, lo que supone un incremento del 11,3 % con respecto a 2025. La concejala Andrea Levy ha presentado hoy en el Pleno del distrito el proyecto de presupuesto para el próximo año, “realizado con el objetivo de seguir mejorando la prestación de los servicios públicos de nuestra competencia”, según ha explicado.

La cuantía destinada al funcionamiento de los servicios del distrito, exceptuando el capítulo de personal, es de 16,35 millones de euros. De este importe, el 49,4 % (8,07 millones de euros) se destina a programas vinculados a los servicios sociales, lo que supone que, de cada 100 euros, más de 49 se dedican a este ámbito. La mayor cantidad de esta partida se dirige al programa de mayores, con 7,22 millones de euros, lo que supone más de un 89 % de todo lo destinado a servicios sociales.

Con este presupuesto, se atenderá principalmente el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), el funcionamiento de los tres centros de mayores y programas como la terapia ocupacional y la atención de mayores en riesgo. Con cargo al presupuesto de servicios sociales, 689.615 euros irán al programa de familia e infancia: actividades, atención personalizada, apoyo a familias, apoyo a la autonomía y respiro familiar, además de las ayudas directas para las familias del distrito en situación de vulnerabilidad.

El 23,4 % del presupuesto del distrito irá destinado a educación, con un importe de 3,13 millones de euros. Más del 80 % (2,55 millones de euros) se dedica a los contratos de gestión de las tres escuelas infantiles y al mantenimiento y limpieza de los colegios públicos. Se mantiene el programa de servicios complementarios a la enseñanza para actividades como campamentos urbanos, actividades de conciliación y las actividades impulsadas por la Comisión de Participación para la Infancia y la Adolescencia (COPIA).

La Junta Municipal de Retiro contempla dos programas para deportes. Por un lado, se destinan 367.400 euros al mantenimiento de las instalaciones deportivas y, por otro, 67.000 euros a equipamiento y material deportivo de los centros deportivos Daoiz y Velarde, La Chopera, el Estanque del Retiro y Adelfas. El distrito dispone, además, de 73.000 euros para la organización de competiciones deportivas, entre las que se incluye la Carrera Popular de Retiro.

En lo que respeta a la programación cultural en los centros culturales, el distrito cuenta con 583.000 euros, además de 289.000 para la organización de talleres culturales, exposiciones, actividades infantiles y la programación en espacios abiertos.

En lo que se refiere a las inversiones, ascienden a 9,34 millones de euros. Entre las principales actuaciones, se encuentran la conservación de centros docentes, instalaciones y edificios deportivos, así como otros edificios municipales, con un importe de 537.000 euros, para, según ha declarado Levy, “ir corrigiendo las deficiencias en el estado de conservación de los centros escolares del distrito dentro del ámbito de nuestras competencias”. La concejala ha anunciado, además, una enmienda a los presupuestos para poder acometer mejoras en el polideportivo Daoiz y Velarde.

Asimismo, se realizarán obras de adecuación y mejora en el parque de la Anunciación por un importe de 100.000 euros y la instalación de elementos de sombra en los jardines del Doce de Octubre por valor de 85.000 euros, “en respuesta a la demanda de los vecinos”, en palabras de Levy.

En lo que se refiere a las inversiones con cargo al Fondo de Reequilibrio Territorial, se prevé que continúen las actuaciones iniciadas en años anteriores como las referidas a mayores en riesgo, atención social para fomentar una vida autónoma en familias con problemas de salud, terapia ocupacional domiciliaria, acompañamiento y apoyo a familias en habilidades sociales comunicativas, así como proyectos de espacios de participación infantil y adolescente.

Inversiones territorializadas

Entre las inversiones de las distintas áreas en Retiro, destacan dos proyectos destinados a los vecinos del distrito: el nuevo equipamiento deportivo de la calle del Doctor Esquerdo, para cuyo inicio de obra está prevista una dotación de 500.000 euros en 2026 y la puesta en marcha de la construcción de la Escuela Infantil Los Pajaritos, en el barrio de Adelfas, con una partida de 500.000 euros.

En cuanto a las grandes obras de ciudad que tendrán lugar en el distrito de Retiro, está prevista la construcción del bulevar peatonal de la calle Alcalá que irá desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta de Alcalá, por importe de 3,95 millones de euros; la rehabilitación del Museo de Estufas y del edificio de Viveros del Retiro, con 1,5 millones de euros; las obras de reforma del Palacio de Cibeles, por valor de 1,26 millones de euros; las obras de remodelación del paseo del Prado por un importe de 575.000 euros y las obras de adecuación de espacios en el Teatro de Títeres del Retiro por importe de 300.000 euros.