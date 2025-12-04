El proyecto de presupuesto de la Junta Municipal de Villa de Vallecas para 2026 ascenderá a 39,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,2 %, siendo el mayor aumento de su historia reciente.

En palabras del concejal del distrito, Carlos González Pereira, “este incremento se ajusta a su estructura demográfica, ya que el Ensanche de Vallecas alberga a la población más joven de Madrid y hay que responder a sus necesidades”. Esta circunstancia, ha señalado, “condiciona la estructura del presupuesto para dotar a estas familias de más educación, más servicios para la infancia, más instalaciones deportivas, más cultura y más espacio público de calidad”.

González Pereira ha señalado que “un crecimiento económico tan significativo responde también al futuro inmediato de Villa de Vallecas que, gracias al proyecto de Valdecarros, se convierte en un distrito estratégico”. Con una superficie de más de 20 millones de metros cuadrados y la construcción de 50.000 viviendas previstas, la mitad destinadas a vivienda protegida, este desarrollo urbanístico, ha subrayado el concejal, “requiere de una administración preparada, flexible y con recursos suficientes para garantizar las nuevas conexiones, equipamientos, zonas verdes y oportunidades de desarrollo económico”.

Los capítulos que cuentan con mayor dotación son los destinados a servicios sociales. En el programa de atención a personas mayores, se produce un incremento del 68,5 %, con más de 7,6 millones de euros, con los que se reforzará la organización de actividades para promover el envejecimiento activo, talleres, programas de acompañamiento y de prevención de la soledad no deseada, así como la mejora y el mantenimiento de los dos centros municipales de mayores existentes en Villa de Vallecas.

Asimismo, aumenta un 6 % el presupuesto para la atención social, superando los 4,3 millones de euros, destinados a programas de intervención familiar, protección a menores, ayudas económicas, atención domiciliaria y respuesta ante emergencias sociales. Para familias e infancia, se asignan cerca de 240.000 euros, con los que se financiarán actividades de conciliación y de apoyo a las familias en riesgo de exclusión social.

Las cuentas se incrementan más de un 15,5 % para servicios complementarios de educación. Esta partida alcanza casi los 540.000 euros, con los que se podrán organizar rutas escolares, actividades extraescolares y de conciliación familiar o servicios de comedor y de apoyo educativo. Con una partida de cerca de 238.000 euros, en 2026 se costearán los programas de absentismo escolar y de seguimiento socioeducativo en 11 colegios públicos y tres institutos de Enseñanza Secundaria.

El presupuesto destinado a cultura asciende a más de 1,8 millones de euros, con un crecimiento de un 15,5 % con respecto al ejercicio anterior. En 2026, está prevista la apertura del edificio que albergará un centro cultural y una biblioteca en el Ensanche de Vallecas. Además, se organizarán talleres, festivales, ciclos culturales, actividades para familias y diferentes proyectos formativos.

Inversiones para 2026

Las inversiones reales para el próximo ejercicio ascienden a 1,6 millones de euros, con un crecimiento de más del 148 %, lo que permitirá realizar diferentes actuaciones en infraestructuras deportivas, educativas, edificios municipales, zonas verdes y espacios de uso público, entre otras.

A estas cifras se suma también el presupuesto destinado a la práctica deportiva, que alcanza los 7,2 millones de euros, destinados al mantenimiento de las instalaciones, así como otros 172.000 euros para programas de enseñanza y competiciones deportivas.

Para los 11 centros de Educación Infantil y Primaria del distrito, el gasto previsto se sitúa cercano a los 6 millones de euros, destinados a limpieza, reparaciones y climatización, mejora de patios y de accesibilidad, trabajos de conservación, suministros esenciales y pequeñas obras.

La dotación para la conservación y mejora de los edificios municipales asciende a casi 2,6 millones de euros, lo que supone un incremento de un 13,5 % del presupuesto para centros culturales, instalaciones deportivas, edificios administrativos, espacios vecinales y dependencias de la junta municipal.

En inversiones territorializadas, Villa de Vallecas contará con una asignación presupuestaria de más de 18,8 millones de euros, destacando como principales actuaciones el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Santa Lucía, en su zona industrial; la urbanización del suelo y la realización de diversas actuaciones en la zona de Valdecarros; la estabilización de taludes en el estanque de tormentas de Butarque; los aliviaderos de Abroñigales y La Gavia; la modernización del Centro de Tratamiento de La Gavia; la mejora de zonas verdes y caminos en el Ensanche de Vallecas; el acondicionamiento del paseo Federico García Lorca y del barrio de Santa Eugenia para la mejora de su accesibilidad; la prolongación de la carretera de Valdecarros; la reurbanización del bulevar de Gran Vía del Sureste; las obras de la Casa Familia de Villa de Vallecas, del complejo logístico y del parque de bomberos, entre otros.

Dentro del Plan SURES, se invertirán más de 7,3 millones de euros, desglosándose en dos tipos de proyectos. Con carácter distrital, como actuaciones más relevantes se prevé la urbanización interbloques de la Colonia Urpisa; la remodelación de las zonas verdes en el Ensanche de Vallecas, en la Colonia Vilda y en las calles Malpica, Peña Cervera y Carrasca-Puerto Lumbrales, y el mantenimiento de la Escuela de Hostelería y Alimentación. En atención a la ciudadanía, entre otros proyectos, se incluye un servicio de terapia ocupacional, el servicio de prevención y atención a adicciones de Madrid Salud, el programa divulgativo ‘Ciencia entretenida’ y la escuela de cuidados, perteneciente a la red de escuelas de alta calidad.

Asimismo y entre los proyectos de carácter social, se desarrollan servicios de atención social en Cañada Real, el refuerzo y detección de necesidades educativas, la instalación de tótems realizada desde el programa ‘Madrid Labora’ y el programa de intervención social denominado ‘La Contrapartida’.