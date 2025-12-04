Respecto a los planes integrales de barrio (PIBA), la asignación para Villa de Vallecas asciende a 600.000 euros, destinando la mitad de esta cifra a la mejora de la accesibilidad y los servicios de mediación vecinal y psicopedagógicos en centros educativos en el barrio de la UVA. La otra mitad del gasto se realizará en el Ensanche de Vallecas, con el objetivo de dotar a este barrio de un servicio psicopedagógico, escuelas deportivas, dos áreas para la práctica de tenis de mesa, así como para la celebración de un ciclo de danza, campamentos multiaventura para adolescentes y eventos como ‘Vecindario en concierto’.