El Ayuntamiento concede el I Premio Sentir Madrid al escritor Manuel Longares

El Ayuntamiento de Madrid ha fallado la primera edición del Premio Sentir Madrid, un reconocimiento anual destinado a distinguir trayectorias culturales que hayan contribuido de manera relevante a retratar, representar o difundir la ciudad desde cualquiera de las disciplinas artísticas y culturales.

El jurado del Premio Sentir Madrid ha decidido otorgar por unanimidad este galardón a Manuel Longares, escritor de amplia y consolidada trayectoria. El jurado destaca a Longares como un autor profundamente comprometido con la ciudad de Madrid, a la que ha sabido retratar literariamente como pocos, desde una mirada siempre abierta a la experimentación. Su obra mantiene una sólida continuidad con la tradición literaria madrileña, situándose en la estela de Benito Pérez Galdós y Juan Eduardo Zúñiga.

El premio, dotado con 10.000 euros, reconoce así la obra de uno de los autores fundamentales de la literatura española contemporánea, cuya escritura ha explorado con profundidad los paisajes, voces y memorias de la ciudad en obras como Madrid, ida y vuelta (1989), Romanticismo (2001) o el ciclo experimental de novelas La vida de la letra (2014).

El Premio Sentir Madrid, creado este año por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, distingue a artistas, creadores y profesionales de cualquier disciplina que hayan contribuido a enriquecer la imagen cultural de la capital. El galardón nace con vocación anual y no puede declararse desierto ni concederse a título póstumo. En esta primera edición, el jurado ha estado presidido por Luis Mateo Díez y ha contado con la vicepresidencia de Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte. Han ejercido como vocales Rafael Cabrera Yagües, director general de Programas y Actividades Culturales; Jesús García Calero; María Teresa Fernández Talaya y María Teresa Rico Francia.